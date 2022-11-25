Англія може гарантувати собі вихід в плей-офф, а Катар – вилетіти: анонс матчів 25 листопада

В п'ятницю, 25 листопада, на чемпіонаті світу 2022 буде зіграно ще чотири матчі групового етапу. Ці матчі можуть визначити долі збірних на турнірі.

25 листопада стартує другий тур чемпіонату світу з футболу 2022. В цей день відбудуться чотири матчі. 24 канал спільно з KOBLEVO пропонує ознайомитися з тим, що найцікавішого буде в цих матчах.

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Уельс – Іран. 12:00

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Уельс – один з претендентів на вихід з групи B, як і США. Але перший матч між цими командами закінчився внічию. Тож валлійцям треба перемагати Іран та набирати очки.

Іран же перший матч цілковито провалив, хоч і забив два голи у ворота англійців. Але пропустив одразу шість. Тож матч проти Уельсу повинен показати, чи в першому турі розгромна поразка була випадковістю, чи таки ця збірна не тягне рівня чемпіонату світу, і одразу після групового етапу відправиться додому. Хоча чи всі футболісти погодяться летіти в Іран після їх протесту в першому матчі?

Катар – Сенегал. 15:00

Господарі турніру відверто провалилися в першому матчі. Хоча й Еквадор на їх фоні не виглядав надто потужно. А от Сенегал зумів дати бій Нідерландам в першому матчі. Тож в цій грі цікавим буде те, чи зуміють катарці хоч щось змінити у своїй грі, щоб не стати цілковитим посміховиськом на очах у власних вболівальників.

Сенегал же після поразки від Нідерландів намагатиметься заробити перші очки на турнірі. Адже якщо вони хочуть вийти з групи, то їм треба перемагати і Катар, і Еквадор.

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Нідерланди – Еквадор. 18:00

Нідерланди у матчі проти Сенегалу не надто вразили, але зуміли здобути перемогу завдяки вдалій кінцівці зустрічі, коли забили двічі. Еквадор же заробив три очки в матчі-відкритті. Тож переможець цього матчу майже гарантує собі вихід в плей-офф.

Англія – США. 21:00

Англія в першому турі розгромила Іран. Тепер команді доведеться зіграти проти США, які хоч і не сильно вразили в грі проти Уельсу, але таки "покусали" їх. Не виключено, що американці постараються це повторити й в матчі проти родоначальників футболу. Футболістів, які виступають на високому рівні, в їх складі достатньо.

Якщо Англія переможе в цьому матчі, вона першою з усіх збірних гарантує собі вихід в 1/8 фіналу.