Хотіла "звалювати з країни": нардепка "Слуги народу" Анна Колісник складає мандат

Скандальна народна депутатка від "Слуги народу" Анна Колісник складає мандат. Комітет Ради одноголосно підтримав її заяву.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на регламентний комітет Верховної Ради.

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Скандальна нардепка "Слуги народу" достроково складає мандат

Комітет Ради розглянув заяву Анни Колісник про дострокове припинення депутатських повноважень. Члени комітету одноголосно підтримали її. Далі справу передадуть до сесійної зали парламенту.

У жовтні 2022 року Колісник отримала підозру від НАБУ та САП. Вона внесла неправдиві відомості до декларації на понад 4,4 мільйона гривень.

Ще до початку повномасштабного вторгнення нардепка опинилась у центрі скандалу. Під час обговорення загрози вторгнення Росії в України вона переписувалась зі знайомими, заявляючи їм, що "треба звалювати з цієї країни".

Як передає громадський рух "Чесно", від 12 березня 2025 року Колісник не з’являється на засіданнях парламенту. Якщо Верховна Рада проголосує за відповідну постанову, її депутатські повноваження буде припинено достроково.

За даними ЦВК, наступними у списку "Слуги народу", які можуть зайти за Колісник, є Дмитро Слинько та Роман Кравець відомий як адміністратор телеграм-каналу "Джокер".

Раніше повідомлялося. що до Ради подали проєкт постанови про припинення депутатських повноважень Ірини Кормишкіної у зв'язку з її особистою заявою. Напередодні її звинуватили у незаконному збагаченні на понад 20 мільйонів гривень та внесенні неправдивих даних до електронної декларації.