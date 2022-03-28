Anonymous хакнули російське пропагандистське ТБ – обіцяють злити 870 гігабайтів даних
28 березня 2022 , 04:29Читать новость на русском
Джерело:твіттер Anonymous TV
Хакери Anonymous продовжують боротьбу з російськими окупантами на кіберфронті. Цього разу їхньою жертвою став російський державний медіахолдинг ВДТРК.
Група Anonymous продовжує взламувати російські сервери. Незабаром вони опублікують сотні гігабайтів даних холдингу ВДТРК.
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Чергова успішна атака Anonymous
Хакерам вдалося взламати сервери ВДТРК – великого державного російського медіахолдингу. Вони пообіцяли, що найближчим часом оприлюднять 870 гігабайтів даних компанії.
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