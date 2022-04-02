Anonymous хакнули сервер Липецького заводу, де окупанти роблять запчастини для ЗРК

Хакери відомої на весь світ Anonymous зламали сервер Липецького механічного заводу, який розташований в РОсії та виготовляє запчастини для зенітно-ракетних установок.

Про атаку на сервер Anonymous повідомили у твітері.

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20 гігабайтів даних з Липецького заводу хакери вже злили в мережу. Окрім того, Anonymous хакнули поштові скриньки та злили дані юридичної фірми Capital Legal Services та державної компанії "Мосекспертиза".

Раніше Anonymous оголосили Путіну та пропутінській Росії війну. За час ведення повномасштабної війни Росії проти України хакери зламали низку важливих сайтів для ворогів – Держтелерадіокомпанії, Росавіації, Роскомнагляду, Росатому, Роснафти, Центробанку, ФСБ та інших. Дані серверів були або злиті, або знищені.

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