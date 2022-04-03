Anonymous злили персональні дані 120 тисяч російських військових, які воюють проти України

Хакерське угрупування Anonymous злило особисті дані 120 тисяч військових-окупантів, які беруть участь у воєнні агресії проти України. Про це хакери повідомили у твітері.

Anonymous оприлюднили дані 120 тисяч росіян, які воюють проти України. Інформацію про них розлетілася мережами.

Важливо Anonymous хакнули сервер Липецького заводу, де окупанти роблять запчастини для ЗРК

Anonymous неодноразово ламали сайти російських стратегічних об'єктів, міністерств та ЗМІ. Цього разу вони опублікували злиті дані 120 тисяч військових-окупантів, які воюють в Україні.

Усі солдати, які беруть участь у вторгненні в Україну, мають встати перед воєнним трибуналом,

– зазначили Anonymous у дописі.

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