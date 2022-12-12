Найбільше лихо за 50 років: масштабні зливи затопили Анталію

У провінції Анталія, що у Туреччині, потужні дощі затопили багато будинків, а вулиці там перетворилися на ріки. Місцева влада каже, що нічого подібного не було вже 50 років.

Анталію заливають потужні дощі

Сильні опади спричинили паводки та сходження селевих потоків. То після півночі 12 грудня ситуація ще більше погіршилася.

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Найбільше затоплення – у районах Кумлуджа та Фініке. На відео з місця події видно, як сильна течія зносить автомобілі, які стоять на вулиці. То ж багато транспорту зазнало пошкоджень. Деякі автомобілі течією кидало на інші.

Ми не бачили нічого подібного протягом 50 років. Вода раптово піднялася, і потягнула машини. Ми в стані готовності,

– заявив мер Кумлуджі Мустафа Колеоглу.

Унаслідок негоди затоплені сотні теплиць, сільськогосподарські угіддя та перші поверхи житлових будинків. Є зруйновані мости. Навчання у школах довелося скасувати, а місцевих мешканців закликають не виходити з дому.

Автомобілі просто пливуть вулицями: відео



Наслідки негоди в Анталії / Фото Hurriyet



Через затоплення вулиць люди ходять босі / Фото Hurriyet​

Крім того, щоб уникнути небезпечних ситуацій, подекуди вимкнули електропостачання.

Наразі повідомлень про жертв або постраждалих немає, але деякі люди застрягли у затоплених будинках. Їх рятують екстрені служби. Через таку погоду по всій провінції Анталія оголосили підвищений рівень небезпеки.

Вулиці у Туреччині перетворилися на ріки: відео