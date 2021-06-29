В Антарктиді раптово зникло велике крижане озеро
Джерело:Phys.org
Вчені виявили раптове зникнення великого крижаного озера на поверхні шельфового льодовика Антарктиди. За підрахунками науковців, це трапилося у 2019 році.
До такого висновку дійшли вчені з Океанографічного інституту Скриппса при Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго (США) та Інституту морських і антарктичних досліджень Університету Тасманії (Австралія).
Читайте також Найбільший у світі: від Антарктиди відколовся айсберг рекордного розміру
В Антарктиді зникло велике озеро
Дослідники проаналізували супутникові дані апарату ICESat-2 від NASA. На них помітно, що озеро площею 600 мільйонів кубічних метрів просочилося через тріснуту товщу льодовика в океан.
Ми вважаємо, що вода, яка накопичилася в цьому глибокому озері, спричинила тріщину в льодовому шельфі під озером. В результаті гідророзриву вода стікала в океан, який був нижче,
– заявив науковець Роланд Варнер.
Трапилося це у 2019 році, коли у шельфовому льодовику Еймері, що у східній частині Антарктиди, була зима.
Гідророзриви трапляються на невеликих шельфових льодовиках Антарктичного півострова. Влітку вода там тане, просочується в мікротріщини, а взимку замерзає, що у результаті призводить до розтріскування льоду. Однак таке рідко фіксують в льодовиках, товщина яких досягає 1 400 метрів, як в Еймері.
Замість озера – "крижана долина"
На місці "зниклого" озера утворилося щось, схоже на кратерну западину – так звана "крижана долина". Вона охоплює територію в приблизно 11 квадратних кілометрів. У центрі западина сягає 80 метрів вглиб.
Що буде далі з новоутвореною долиною, наразі невідомо.Зверніть увагу! Айсберг A68, який тривалий час був найбільшим у світі, майже розтанув. За 4 роки він перетворився з гіганта на дрібні крижини.