В Антарктиді раптово зникло велике крижане озеро

Вчені виявили раптове зникнення великого крижаного озера на поверхні шельфового льодовика Антарктиди. За підрахунками науковців, це трапилося у 2019 році.

До такого висновку дійшли вчені з Океанографічного інституту Скриппса при Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго (США) та Інституту морських і антарктичних досліджень Університету Тасманії (Австралія).

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В Антарктиді зникло велике озеро

Дослідники проаналізували супутникові дані апарату ICESat-2 від NASA. На них помітно, що озеро площею 600 мільйонів кубічних метрів просочилося через тріснуту товщу льодовика в океан.

Ми вважаємо, що вода, яка накопичилася в цьому глибокому озері, спричинила тріщину в льодовому шельфі під озером. В результаті гідророзриву вода стікала в океан, який був нижче,

– заявив науковець Роланд Варнер.

Трапилося це у 2019 році, коли у шельфовому льодовику Еймері, що у східній частині Антарктиди, була зима.

Гідророзриви трапляються на невеликих шельфових льодовиках Антарктичного півострова. Влітку вода там тане, просочується в мікротріщини, а взимку замерзає, що у результаті призводить до розтріскування льоду. Однак таке рідко фіксують в льодовиках, товщина яких досягає 1 400 метрів, як в Еймері.

Замість озера – "крижана долина"

На місці "зниклого" озера утворилося щось, схоже на кратерну западину – так звана "крижана долина". Вона охоплює територію в приблизно 11 квадратних кілометрів. У центрі западина сягає 80 метрів вглиб.

Що буде далі з новоутвореною долиною, наразі невідомо.