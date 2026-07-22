Україна готує унікальний щит від балістики: генерал-лейтенант припустив, коли його створять

Україна потребує значно більше засобів для перехоплення російської балістики, адже наявних систем Patriot і ракет до них недостатньо. Одним із рішень має стати новий антибалістичний комплекс, над яким українські розробники працюють разом з іноземними партнерами.

Генерал-лейтенант, військовий експерт і засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу розповів, на якому етапі перебуває проєкт та коли Україна може отримати власну систему. Він також пояснив, чому найскладнішим завданням залишається поєднання компонентів від різних виробників в один ефективний комплекс.

Антибалістичний комплекс за 20 місяців

Спочатку розробники розраховували завершити роботу приблизно за рік, однак останнім часом представники компанії називають термін у 20 місяців. Навіть такий графік залишається дуже амбітним, адже йдеться про створення складної системи, яка має перехоплювати російські балістичні ракети та водночас бути доступнішою за наявні західні комплекси.

Навіть за таких умов і термінів це дуже амбітна світова розробка, яка не має аналогів. Важливо, щоб усе справді вдалося реалізувати,

– наголосив Романенко.

У проєкті беруть участь компанії з дев'яти країн та України. Іноземні партнери мають представити радіолокаційні станції, пункти управління, пускові установки та інші технологічні компоненти. Українська сторона відповідатиме за ракету й інтеграцію всіх елементів у єдину систему.

Поєднати розробки різних компаній буде непросто, оскільки кожна з них має свої технічні особливості. Комплекс повинен не просто складатися з окремих компонентів, а працювати як одна система, швидко виявляти цілі, передавати дані та забезпечувати ефективний запуск ракети-перехоплювача.

Інтеграція – це складне питання. Потрібно врахувати особливості зброї, яку представляє кожна компанія, і домогтися, щоб усе працювало спільно та ефективно,

– пояснив військовий експерт.

Робота над цим завданням уже триває, а успішне завершення проєкту дозволить Україні отримати власний засіб проти балістики та менше залежати від обмежених запасів ракет до Patriot.

Дешевші ракети проти балістики

Сполучені Штати також працюють над доступнішим перехоплювачем для систем Patriot. Завдання на його створення сформували понад рік тому після аналізу повітряних атак на Близькому Сході, а зараз нова ракета вже проходить випробування.

Американці поставили завдання розробити дешеву ракету для цих комплексів і зараз уже проводять її випробування,

– розповів Романенко.

Розробники у США враховують, що європейські країни разом з Україною створюють власний антибалістичний комплекс і дешевшу ракету до нього. Серйозність такої конкуренції вже показав розвиток безпілотників, де Україна стала одним зі світових лідерів і продемонструвала, як нові технології можна швидко застосовувати на полі бою.

Було б добре, якби ми самі виробляли і дешеві ракети, і весь комплекс, а також отримували перехоплювачі для тих батарей Patriot, яких у нас, на жаль, небагато,

– наголосив військовий експерт.

Україна особливо потребує ракет PAC-3 MSE, призначених для знищення балістичних цілей, однак їх у світі бракує. Власний комплекс не замінить Patriot одразу, але зможе доповнити наявні системи та збільшити кількість засобів для захисту від російської балістики.

Романенко розповів про власну антибалістику України: дивіться відео