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      Антидемократична поведінка та неприхований фашизм: до чого тут Трамп

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      Мадлен Олбрайт
      Мадлен Олбрайт / Фото з відкритих джерел

      Сьогодні на рахунку пані Oлбрайт цілих шість книг, остання з яких "Фашизм: засторога", яка незабаром буде видано українською у видавництві Bookchef.

      Мадлен Олбрайт, при народженні Марія Яна Корбелова, походить з родини чеських євреїв; життєва історія Олбрайт складається з лондонського періоду, навчання в католицькому пансіоні Швейцарії і з 1957 року – отримання американського громадянства. Свою популярність Мадлен Олбрайт здобула завдяки політичній кар'єрі: небачена до 1997 року подія – призначення жінки на посаду Державного Секретаря США, яку вона з гідністю обіймала протягом чотирьох років.

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      Мати трьох дочок, після розлучення з чоловіком, зуміла перебороти себе й розпочати політичну кар'єру. Успіх політика Олбрайт має підстави, адже її батьки були змушені тікати від політичного режиму нацистів і комуністів, і шукати притулок у США.

      У своїй книзі "Фашизм: засторога" авторка розмірковує на тему спільних рис усіх диктаторів сьогодення, співставляє їх із попередниками, знаходячи закономірності.

      Проблематика, озвучена у книзі, здебільшого стосується США, гаслом яких сьогодні є "Америка понад усе". У 1940 році було засновано комітет із такою самою назвою "Америка понад усе" – об'єднання пацифістів, ізоляціоністів і симпатизуючих нацистам у Німеччині! Цей комітет усіма силами прагнув перешкодити участі США у Другій світовій війні.

      трамп твіттер

      Саме співставлення фашизму минулого століття із вчинками сьогоднішнього президента США викликає сильну стурбованість пані Олбрайт, адже її країна очолює список країн із розвиненим демократичним суспільством, заснованим на свободі й рівності. І хоча авторка не називає Дональда Трампа фашистом, але констатує багато ознак його антидемократичної поведінки. Аналізуючи політичну ситуацію сьогодення, вона прописує три фактори, які сприяють розвитку фашизму, а саме:

      – економічний, соціальний і політичний безлад;

      – слабка і роз'єднана опозиція;

      – диктатура.

      У своїй книзі пані Олбрайт наголошує – фашизм вміє ховатися під різними масками. Путін не є повноцінним фашистом, але тільки тому, що він ще не відчув у цьому необхідності. Поки він тільки перечитує сталінський сценарій тоталітаризму та підкреслює абзаци, які представляють для нього на даному етапі інтерес. Він зміцнив свою владу, позбавивши громадян права самим обирати губернаторів на місцях, підім'яв під себе суди і прокуратуру, приватний бізнес і ЗМІ, розвинув олігархізм. А ті, хто намагається його критикувати, зрештою опиняються у в'язниці за сумнівними звинуваченнями або вмирають за дивних обставин.

      На думку Мадлен Олбрайт, фашиські лідери дуже харизматичні. Вони віртуозно володіють мистецтвом політичних ігор, задовольняючи низинні потреби суспільства, будь-якими методами дискредитують своїх політичних суперників. І заявляють водночас, що тільки вони зможуть навести порядок у країні. Завдяки цьому дуже часто приходять до влади абсолютно законним шляхом. Дивно, але між Муссоліні й Трампом є схожість.

      Авторка наполягає на тому, що лідер будь-якої держави повинен думати насамперед про національні інтереси. Якби Кім Чен Ір або його син не думали про інтереси своєї країни, то навіщо б вони намагалися створити ядерну зброю? Тому мають бути межі.фашизм: засторога
      Книга Мадлен Олбрайт "Фашизм: засторога" буде цікавою читачам, які вміють знаходити паралелі історичних процесів у спіральному розвитку; громадянам, які прагнуть емігрувати до США; людям, небайдужим до свободи і демократії й об'єднанні світової спільноти на принципах рівності й співпраці; політологам, політикам і навіть президентам.

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      Автор: Книги для гурманів
      Теги: Новини культури Книги Публікації Новини політики Дональд Трамп
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