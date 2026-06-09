Антидронові сітки біля резиденції Путіна не через українців: політтехнолог пояснив їхню мету

Путін захищає себе антидроновими сітками не від зовнішніх атак, а від потенційного замаху власних спецслужб. Захисну сітку зафіксували за 9 кілометрів від його резиденції на Валдаї.

Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив 24 Каналу, що це свідчить про те, що російський диктатор панічно боїться зради з боку свого найближчого оточення.

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Чому біля резиденції Путіна натягнули захисні сітки?

Мені це здалося дивним, бо Путін ніби на машині на Валдай не їздить. Він летить літаком або вертольотом. Навіщо тоді потрібні сітки? З фото видно, що траса йде до шосе, над нею сіток немає. Права частина – це майданчик для зупинки вантажівок, і над нею є сітка,

– пояснив Шейтельман.

Тобто вони захищають не транспортні засоби, що їдуть дорогою. Це захист від вантажівок. Путін боїться, що під’їде вантажівка, зупиняється і звідти полетять дрони до його резиденції. Вони бояться операції на кшталт "Павутина-2".

"Він захищається від своїх власних громадян, не від нас. Він розуміє, що СБУ двічі одне й те саме не робить, але російська розвідка, вона не така винахідлива, й може не тільки вкрасти наші ідеї, а й ліквідувати його за допомогою цієї спецоперації", – сказав політтехнолог.

Зверніть увагу! Представник США при Економічній та соціальній раді ООН Дан Негреа підкреслив, що військове вторгнення РФ в Україну зазнало стратегічного фіаско, про що свідчать палаючі російські НПЗ та неспроможність армії виконувати завдання керівництва, а подальша ескалація лише посилить загрозу масштабної катастрофи.

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Що відомо про заяви Зеленського щодо Путіна?

Зеленський застеріг керівництво США від маніпуляцій з боку Кремля, зазначивши, що неодноразово попереджав Трампа про регулярну брехню Путіна на адресу Білого дому та американського суспільства. Український лідер також розкритикував серпневі переговори 2025 року в Анкориджі, де США та Росія обговорювали Україну без її відома, підкресливши, що така кулуарність послаблює позиції самих Штатів через дезінформацію з боку РФ.

Крім того, 4 червня Зеленський надіслав відкритий лист російському диктатору із закликом до прямих перемовин на нейтральній території, запропонувавши взаємне припинення вогню, обмін полоненими "всіх на всіх" та повернення депортованих громадян. Путін відкинув такий формат, назвавши пропозицію неприйнятною.