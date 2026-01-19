Над Україною хочуть побудувати антидроновий купол: Федоров розповів, як це змінить перебіг війни
- Міністр оборони Михайло Федоров розповів про призначення Павла Єлізарова заступником командувача Повітряних сил ЗСУ для створення антидронового купола над Україною.
- Цей купол призначено для знищення ворожих дронів ще на підльоті, а досвід підрозділу Lasar's group планують масштабувати на всю країну.
Міністр оборони Михайло Федоров розповів деталі призначення Павла Єлізарова заступником командувача Повітряних сил ЗСУ. Він окреслив його ключове завдання – створення антидронового купола над Україною.
Подібна система допоможе захистити критичну інфраструктуру та цивільне населення. Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністра оборони Михайла Федорова.
Що відомо про плани побудувати антидроновий купол над Україною?
За словами Федорова, йдеться про систему, яка не реагує на загрозу постфактум, а знищує ворожі дрони ще на підльоті. Для цього залучають військових, які вже довели свою ефективність у сучасній війні.
Лазар, наголосив Міністр, саме з таких командирів. Під керівництвом Єлізарова підрозділ Lasar's group став одним із найрезультативніших у Силах оборони. На їхньому рахунку – знищення ворожої техніки на понад 13 мільярдів доларів, а кожен п'ятий знищений російський танк є результатом роботи цього підрозділу. Команда також стабільно входить до лідерів рейтингу "Армії дронів. Бонус". Наразі цей досвід планують масштабувати на рівень усієї країни, щоб захистити критичну інфраструктуру та цивільне населення від масованих атак дронами.
Федоров підкреслив, що трансформація армії в умовах щоденних ударів є складною, але необхідною.
Антидроновий купол – це не про майбутнє. Це про виживання сьогодні та можливість розвитку України навіть під час війни,
– наголосив він.
Які рішення на думку військових допоможуть у війні з Росією?
Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу розповів, що Україна може зірвати план Кремля і змусити Росію шукати резерви. Він звернув увагу на зростання ролі Сил безпілотних систем і рекрутингові кроки, які мають збільшити кількість підготовлених пілотів. Чим ефективніше працюють дрони по живій силі противника, тим складніше Кремлю тримати темп і маскувати втрати.
Головнокомандувач Сирський вважає, що стратегічний перелом у 2026 році можливий за умов технологічної переваги над Росією та розвитку власного виробництва зброї. Вирішальними факторами будуть сучасне озброєння, допомога партнерів, розвиток ракетної зброї та штучного інтелекту.
Генерал-лейтенант, військовий експерт Ігор Романенко вважає, що важливим аспектом залишається посилення ППО. Зокрема, отримання від наших союзників систем Patriot, також партнери могли б передати новий експериментальний протиракетний комплекс. Він підсилить нашу оборону та пройде випробування.