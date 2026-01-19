Над Україною хочуть побудувати антидроновий купол: Федоров розповів, як це змінить перебіг війни

Міністр оборони Михайло Федоров розповів деталі призначення Павла Єлізарова заступником командувача Повітряних сил ЗСУ. Він окреслив його ключове завдання – створення антидронового купола над Україною.

Подібна система допоможе захистити критичну інфраструктуру та цивільне населення. Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністра оборони Михайла Федорова.

Що відомо про плани побудувати антидроновий купол над Україною?

За словами Федорова, йдеться про систему, яка не реагує на загрозу постфактум, а знищує ворожі дрони ще на підльоті. Для цього залучають військових, які вже довели свою ефективність у сучасній війні.

Лазар, наголосив Міністр, саме з таких командирів. Під керівництвом Єлізарова підрозділ Lasar's group став одним із найрезультативніших у Силах оборони. На їхньому рахунку – знищення ворожої техніки на понад 13 мільярдів доларів, а кожен п'ятий знищений російський танк є результатом роботи цього підрозділу. Команда також стабільно входить до лідерів рейтингу "Армії дронів. Бонус". Наразі цей досвід планують масштабувати на рівень усієї країни, щоб захистити критичну інфраструктуру та цивільне населення від масованих атак дронами.

Федоров підкреслив, що трансформація армії в умовах щоденних ударів є складною, але необхідною.

Антидроновий купол – це не про майбутнє. Це про виживання сьогодні та можливість розвитку України навіть під час війни,

– наголосив він.

Які рішення на думку військових допоможуть у війні з Росією?