Антикарантинні протести в Німеччині закінчились сотнею затримань
Джерело:Associated Press
У Німеччині 28 серпня одночасно відбулися демонстрації за й проти карантинних обмежень. Через надмірну кількість учасників антикарантинного протесту поліція застосувала перцевий газ, а також затримала близько 100 демонстрантів.
Спершу поліція заборонила 9 запланованих на 28 серпня демонстрацій. Суд дозволив проведення одного з них – на 500 осіб.
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Детальніше про демонстрації
Замість запланованих 500 учасників на протест проти карантинних обмежень зібралися тисячі людей. Правопорядок забезпечували 2 тисячі поліцейських.
Під час мітингу поліція застосувала перцевий газ, щоб розігнати натовп після завершення демонстрації. Та зменшити кількість демонстрантів зміг лише дощ, який згодом розпочався.
У поліції Берліна повідомили, що розігнали натовп, коли людей стало надто багато, щоб забезпечувати соціальну дистанцію. Не обійшлося й без затримань – їх було близько сотні. Також у ході сутичок постраждав один поліцейський.
Цікаво, що майже одночасно в Берліні відбулась і демонстрація на підтримку карантинних обмежень, щоб уповільнити розповсюдження коронавірусу.
Чому німці протестують
- Справа в тім, що в Німеччині невдовзі мають відбутися дебати щодо нових карантинних обмежень. Їх можуть ввести для невакцинованих громадян.
- До слова, станом на 28 серпня в Німеччині бодай одну дозу вакцини отримали вже понад 54 мільйони громадян. Загалом населення держави становить понад 83 мільйони.