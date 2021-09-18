Антикарантинний протест в Австралії переріс у сутички з поліцією: емоційні відео

18 вересня 2021 , 17:56
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Джерело:

Sydney Morning Herald

У Мельбурні противники введення жорстких обмежувальних заходів через COVID-19 організували протест. Під час цього відбулись сутички із співробітниками поліції.

Кілька поліцейських поранені. Водночас сотні протестувальників заарештували.

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Відбулись сутички між поліцейськими і мітингувальниками

Правоохоронці застосували сльозогінний газ, аби розігнати демонстрантів. Протестувальники влаштували акцію в передмісті Мельбурна, попри те, що їм заборонено виходити з дому без поважної причини. Затримали понад 200 протестувальників.

Сутички в Мельбурні: дивіться відео

Затримали понад 200 мітингувальників: дивіться відео

Постраждали, принаймні, 6 поліцейських: дивіться відео

Відомо, що 6 поліцейських постраждали, коли спробували перешкодити сотні мітингувальникам.

Ми побачили протестувальників, які зібралися не для того, щоб відстоювати свої свободи, а щоб вступити в сутички з поліцією,
– сказала начальника поліції штату Вікторія Марка Галліота.

Також демонстранти перемістилися і в інші міста, зокрема в Сідней. Там затримали приблизно 20 людей.


Антикарантинний протест в Австралії / Фото Nine


Правоохоронці використали сльозогінний газ / Фото Nine

Протести спалахнули через жорсткі обмеження

  • В Австралії спалахнули протести через жорсткі обмеження.
  • У Мельбурні впровадили шостий карантин з початку пандемії. В Сіднеї локдаун триває понад 2 місяці.
  • У країні активно поширюється штам Дельта. Це значно ускладнює боротьбу з коронавірусом.
  • Загалом в країні з початку пандемії виявили 84 тисяч інфікувань, понад 1,1 тисячі людей померли.
Автор: Анастасія Мигидюк