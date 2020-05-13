Рада остаточно схвалила "антиколомойський" законопроєкт: текст закону

Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 травня схвалила в другому читанні законопроєкт про вдосконалення механізмів регулювання банківської сфери. Його ще називають "антиколомойським", оскільки він є однією з вимог МВФ щодо неповернення "Приватбанку" олігарху.

Законопроєкт №2571-д підтримали 270 депутатів. За закон проголосували 200 депутатів від "Слуги народу", 23 нардепи "Європейської солідарності". Також голосували депутати "Голосу", групи "Довіра" і позафракційні. Водночас жодного голосу не дали ОПЗЖ та "Батьківщина".

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Що цьому передувало

У першому читанні законопроєкт схвалили ще 16 квітня. Після цього нардепи, яких пов'язують з олігархом Коломойським, подали понад 16 тисяч правок. За підрахунками, до кожного слова вийшло по одній правці. З цих 16 тисяч правок комітет врахував лише 300 технічних. При цьому, зміст законопроєкту не змінився.

Окрім цього Рада ухвалила закон про внесення змін до регламенту, аби уникнути тривалого розгляду важливих законопроєктів, які з тих чи інших причин блокуються правками.

Що передбачає "антиколомойський" законопроєкт

Розпочаті процеси виведення з ринку неплатоспроможних банків не можуть зупинятись судами . Таким чином рішення судів не вплинуть на акти уряду, Мінфіну чи Нацкомісії з цінних паперів.

. Таким чином рішення судів не вплинуть на акти уряду, Мінфіну чи Нацкомісії з цінних паперів. Законопроєкт забороняє арешт майна і грошей банку, який визнано неплатоспроможним або щодо якого схвалено рішення про відкликання банківської ліцензії чи ліквідацію банку. Цей пункт не стосується випадків ліквідації банку за рішенням його власників.

або щодо якого схвалено рішення про відкликання банківської ліцензії чи ліквідацію банку. Цей пункт не стосується випадків ліквідації банку за рішенням його власників. Втім ключовим пунктом "антиколомойського" законопроєкту є те, що колишні власники чи власники банків, права яких були порушені незаконними рішеннями органів державної влади, зможуть отримати компенсацію лише грошима .

. Тобто законопроєкт фактично виключає можливість повернення націоналізованого банку його колишньому власнику навіть у тому випадку, якщо буде доведено протиправність націоналізації. Втім гроші ексвласнику таки будуть компенсовані, якщо порушення буде доведено .

. Вартість акцій, а відповідно й завданої колишньому власнику шкоди, визначатиметься міжнародною аудитерською компанією. Її призначатиме суд і ця компанія повинна відповідати визначеним вимогам НБУ.

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Читайте повний текст законопроєкту:

Чому "антиколомойський" законопроєкт отримав таку назву?Все через те, що закон фактично спрямований на неможливість повернути Коломойським націоналізований "Приватбанк". Нині той активно судиться з державою через націоналізацію. У 2017 році українська влада схвалила рішення про входження держави у капітал "Привату", аби врятувати банківську систему України від краху.



Тоді олігархи свідомо доводили банк до банкрутства, щоб вивести з нього гроші вкладників. Держава ж після націоналізації вклала у "Приватбанк" понад 100 мільярдів гривень.