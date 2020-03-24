Антиколомойський закон: уряд узгодив з МВФ фінальну версію та затвердив її, – ЗМІ

Фінальну версію законопроєкту про неповернення виведених з ринку банків ексвласникам Україна узгодила з МВФ. А 23 березня документ затвердив Кабінет Міністрів. Це було обов’язковою умовою МВФ для відкриття нової трирічної програми на 5,5 мільярда доларів для України.

Про прогрес у виконанні вимог Міжнародного валютного фонду повідомляє "НВ Бізнес". Їм вдалося отримати копію фінальної версії "антикомолойського" законопроєкту.

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Напередодні його узгодили з МВФ. А 23 березня документ затвердив Кабмін.

Оновлений законопроєкт посилює та деталізує процес визначення компенсації колишнім власникам банків. А саме гарантує неповернення виведених з ринку банків до ексвласників. Також у проєкті описаний механізм компенсації для них, якщо НБУ визнав банк неплатоспроможним за рішенням суду, а це виявилося неправомірним.

Розробляли документ під керівництвом голови Міністерства юстиції Дениса Малюськи. Він вів переговори з МВФ щодо цього питання.

Законопроєкт планували затвердити раніше, однак на той час його ще не узгодили Мінфін та Мінекономіки. Тепер за документ повинен проголосувати парламент.

Що відомо про допомогу МВФ

Україна може отримати від фонду збільшене фінансування до 10 мільярдів доларів. До нього ввійдуть заплановані раніше 5,5 мільярда доларів за трирічною програмою та 4,5 мільярда допомоги для подолання корона вірусу.

Напередодні збільшення суми допомоги через коронавірус із директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою обговорив президент Володимир Зеленський.

У МВФ також раніше заявляли, що готові надати 1 трильйон доларів країнам, що постраждали від коронавірусу. Кошти будуть насамперед виділені тим державам, які розвиваються.

Зверніть увагу! Станом на 24 березня в Україні клінічно підтвердили 97 випадків зараження коронавірусом, троє померли, одна людина одужала.



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