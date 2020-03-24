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      Антиколомойський закон: уряд узгодив з МВФ фінальну версію та затвердив її, – ЗМІ

      - Читать новость на русском
      Уряд узгодив з МВФ фінальну версію та затвердив її / censor.net.ua

      Фінальну версію законопроєкту про неповернення виведених з ринку банків ексвласникам Україна узгодила з МВФ. А 23 березня документ затвердив Кабінет Міністрів. Це було обов’язковою умовою МВФ для відкриття нової трирічної програми на 5,5 мільярда доларів для України.

      Про прогрес у виконанні вимог Міжнародного валютного фонду повідомляє "НВ Бізнес". Їм вдалося отримати копію фінальної версії "антикомолойського" законопроєкту.

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      Напередодні його узгодили з МВФ. А 23 березня документ затвердив Кабмін.

      Оновлений законопроєкт посилює та деталізує процес визначення компенсації колишнім власникам банків. А саме гарантує неповернення виведених з ринку банків до ексвласників. Також у проєкті описаний механізм компенсації для них, якщо НБУ визнав банк неплатоспроможним за рішенням суду, а це виявилося неправомірним.

      Розробляли документ під керівництвом голови Міністерства юстиції Дениса Малюськи. Він вів переговори з МВФ щодо цього питання.

      Законопроєкт планували затвердити раніше, однак на той час його ще не узгодили Мінфін та Мінекономіки. Тепер за документ повинен проголосувати парламент.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Ігор Коломойський Гроші Приватбанк Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Верховна Рада Денис Малюська Міністерство юстиції Кабінет Міністрів України Транш МВФ МВФ
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