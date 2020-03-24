Антиколомойський закон: уряд узгодив з МВФ фінальну версію та затвердив її, – ЗМІ
Фінальну версію законопроєкту про неповернення виведених з ринку банків ексвласникам Україна узгодила з МВФ. А 23 березня документ затвердив Кабінет Міністрів. Це було обов’язковою умовою МВФ для відкриття нової трирічної програми на 5,5 мільярда доларів для України.
Про прогрес у виконанні вимог Міжнародного валютного фонду повідомляє "НВ Бізнес". Їм вдалося отримати копію фінальної версії "антикомолойського" законопроєкту.
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Напередодні його узгодили з МВФ. А 23 березня документ затвердив Кабмін.
Оновлений законопроєкт посилює та деталізує процес визначення компенсації колишнім власникам банків. А саме гарантує неповернення виведених з ринку банків до ексвласників. Також у проєкті описаний механізм компенсації для них, якщо НБУ визнав банк неплатоспроможним за рішенням суду, а це виявилося неправомірним.
Розробляли документ під керівництвом голови Міністерства юстиції Дениса Малюськи. Він вів переговори з МВФ щодо цього питання.
Законопроєкт планували затвердити раніше, однак на той час його ще не узгодили Мінфін та Мінекономіки. Тепер за документ повинен проголосувати парламент.
Що відомо про допомогу МВФ
- Україна може отримати від фонду збільшене фінансування до 10 мільярдів доларів. До нього ввійдуть заплановані раніше 5,5 мільярда доларів за трирічною програмою та 4,5 мільярда допомоги для подолання корона вірусу.
- Напередодні збільшення суми допомоги через коронавірус із директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою обговорив президент Володимир Зеленський.
- У МВФ також раніше заявляли, що готові надати 1 трильйон доларів країнам, що постраждали від коронавірусу. Кошти будуть насамперед виділені тим державам, які розвиваються.
Зверніть увагу! Станом на 24 березня в Україні клінічно підтвердили 97 випадків зараження коронавірусом, троє померли, одна людина одужала.
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