Антикорупційний суд стане лакшері місцем для VIP-чиновників

Стежу за сторінками нардепів про Антикорупційний суд України.

Схоже на те, що справу Антикорупційного суду намагаються "переплавити".

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Про це вказують, зокрема, цитати з правок, які намагаються внести. На кшталт:

Членами громради міжнародних експертів можуть бути призначені громадяни України.

Антикорупційний суд має стати luxury місцем для VIP-чиновників. Лузерам корупційного режиму там не місце. Тут не можуть розглядатися справи сільських голів і місцевих чиновників. Тільки "еліточка".



Не можна допустити, щоб це був ручний суд Президента. І міжнародні радники тут є гарною противагою. У їхній бік баланс теж не може переважати.



Наразі компроміс виглядає так: "Вето Ради міжнародних експертів при призначенні суддів може бути подолано більшістю голосів спільної комісії, куди входять члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Ради міжнародних експертів. Але з обов'язковою умовою, що до цієї більшості входить не менше половини членів Ради міжнародних експертів", – зазначав Мустафа Найєм.



Свою позицію висловила і фракція "Батьківщини", яка наполягала на тому, що Президент, Рада міжнародних експертів і Вища кваліфікаційна комісія суддів можуть мати право вето, але не мати можливості додавати кандидатів на пост суддів.



Головне – не перетворити Антикорупційний суд в посміховисько. Але поки ніби все йде нормально.

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