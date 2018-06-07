16:44
7 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
21°C 7°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    26°C 18°C
  • неділя
    25°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вуса надії для збірної РФ. Віртуальна реальність Кисельова
Вєсті Кремля
21:01, 6 червня
Вєсті.UA. Натурщик Тетяни Чорновол. Хитрий план Добкіна
Вєсті.UA
19:46, 6 червня
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, 6 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Блоги Петро Охотін
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Петро Охотін

Антикорупційний суд стане лакшері місцем для VIP-чиновників

305
Закон про Антикорупційний суд ухвалено
Закон про Антикорупційний суд ухвалено / saundlaw.com

Стежу за сторінками нардепів про Антикорупційний суд України.

Схоже на те, що справу Антикорупційного суду намагаються "переплавити".

Читайте також: Рада проголосувала за закон про Антикорупційний суд

Про це вказують, зокрема, цитати з правок, які намагаються внести. На кшталт:

Членами громради міжнародних експертів можуть бути призначені громадяни України.

Антикорупційний суд має стати luxury місцем для VIP-чиновників. Лузерам корупційного режиму там не місце. Тут не можуть розглядатися справи сільських голів і місцевих чиновників. Тільки "еліточка".

Не можна допустити, щоб це був ручний суд Президента. І міжнародні радники тут є гарною противагою. У їхній бік баланс теж не може переважати.

Наразі компроміс виглядає так: "Вето Ради міжнародних експертів при призначенні суддів може бути подолано більшістю голосів спільної комісії, куди входять члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Ради міжнародних експертів. Але з обов'язковою умовою, що до цієї більшості входить не менше половини членів Ради міжнародних експертів", – зазначав Мустафа Найєм.

Свою позицію висловила і фракція "Батьківщини", яка наполягала на тому, що Президент, Рада міжнародних експертів і Вища кваліфікаційна комісія суддів можуть мати право вето, але не мати можливості додавати кандидатів на пост суддів.

Головне – не перетворити Антикорупційний суд в посміховисько. Але поки ніби все йде нормально.

Читайте також: Антикорупційний суд: що зміниться в Україні і чому це важливо

Автор: Петро Охотін
Теги: Новини політики Новини України Законодавство Антикорупційний суд Публікації Корупція
Джерело: Facebook Петро Охотін
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук