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      ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ
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      ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ

      Антиросійські протести у Грузії: до людей приєдналася колишня перша леді

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      Протести під парламентом Грузії
      Протести під парламентом Грузії / Getty images

      Грузини знову прийшли під стіни парламенту у Тбілісі. Антиросійські протести тривають вже п’ятий день, а серед головних вимог людей: відставка глави МВС Грузії Георгія Гахарії, призначення позачергових парламентських виборів за пропорційною системою і звільнення всіх затриманих.

      На акції протесту в Тбілісі 24 червня за різними оцінками зібралося від тисячі до двох тисяч осіб. Про це інформує Sputnik.Грузія.

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      На п'ятий день протестів влада країни задовольнили ще одну вимогу громадян – провести парламентські вибори 2020 року тільки за пропорційною системою і без виборчого бар'єра. До цього на вимогу протестувальників у відставку пішов голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе.

      Солідарність протестувальникам висловила дружина екс-президента Грузії Георгія Маргвелашвілі– Мака Чичу.

      Колишня перша леді зазначила, що сама прийняла рішення прийти на акцію і, що її чоловік навряд чи там з'явиться.

      Дуже складно було дивитися на молодих людей, на їх закривавлені обличчя... Те, що я побачила, абсолютно для мене незрозуміло. Як можна стріляти в молодих, чистих людей, які хочуть зафіксувати свій протест і своє бачення,
      – сказала Чичу.

      Чому виникли антиросійські протести у Грузії?

      20 червня у грузинському парламенті трапилась неочікувана ситуація: депутат російської Держдуми Сергій Гаврилов всівся у крісло спікера. Окрім того, він почав російською мовою вести засідання Міжпарламентської православної асамблеї.

      Таке зухвальство не сподобалось ані представникам опозиційних сил країни, ані громадським активістам, ані пересічним громадянам. Вони вийшли на протест із вимогою, щоб російська делегація вибачилася перед народом Грузії. Потім вимоги змінилися, і люди закликали міністра внутрішніх справ країни, спікера парламенту і очільника Служби безпеки Грузії подати у відставку.

      Згодом учасники протесту увірвалися в парламент Грузії. Поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали близько 240 осіб, 305 людей затримали. Після того, як у відставку подав спікер грузинського парламенту, люди почали вимагати дострокових виборів.

      Антиросійські протести у Грузії: дивіться відео

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      Теги: Новини політики Новини Росії Антиросійські протести у Грузії Протести Новини Грузії
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