Антисемітизм, розгублений Кремль і загострення міжетнічних конфліктів: ISW про події у Дагестані

У Республіці Дагестан та інших регіонах Північного Кавказу тривають антисемітські демонстрації. Це, на думку аналітиків, свідчить про зростання міжетнічної та міжрелігійної напруженості у Росії.

Так, пізно ввечері сотні демонстрантів у Дагестані увірвалися в аеропорт Махачкали. Вони заблокували злітно-посадкову смугу та намагалися сісти на літак, який 29 жовтня ввечері прибув з Ізраїлю.

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Усе через чутки про "ізраїльських біженців"

В Інституті з вивчення війни зауважили, що сталося це після чуток, що влада Росії має наміри розселити "ізраїльських біженців". І зробити це планує у Дагестані та інших регіонах Північного Кавказу.

Власне, ввечері 29 жовтня сотні демонстрантів зібралися у готелі у Хасав'юрті, Дагестан. Вони шукали ймовірних "ізраїльських біженців". Відомо, що невідомі також підпалили єврейський культурний центр, який будували у Нальчику, Кабардино-Балкарської Республіки.

Поштовх дав місцевий телеграм-канал

У ньому з'явився допис, у якому стверджували, що "ізраїльські біженці" поселилися у готелі в Хасав'юрті. У ньому також оголосили про плани демонстрацій, що через кілька годин відбулися у центрі Махачкали.

Крім того, закликали у цьому каналі вийти на демонстрацію в аеропорту. Ба більше, опублікували дані з трекера польотів літака з Ізраїлю.

Увірвавшись в аеропорт, демонстранти скандували "смерть євреям". Також застосовували фізичну силу до співробітників служби безпеки в аеропорту.

В Інституті звернули увагу, що канал, який поширював чутки, наразі не працює. Аналітики припускають, що це перша ознака, що влада Росії намагається активно придушити продовження антисемітських виступів.

Кремль, ймовірно, дав на місцях розібратися

В Інституті звернули увагу на те, що у Кремлі все ще не відреагували на події. Припускають, що він залишив можливість офіційно відреагувати на демонстрації регіональній владі.

Власне, глава Республіки Дагестан Сергій Меліков, глава Карачаєво-Черкеської Республіки Рашид Темрезов і глава Кабардино-Балкарської Республіки Казбек Коков раніше 29 жовтня звернулися до мешканців Північного Кавказу. Їх закликали утриматися від агресивних дій і присікати спроби розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Антисемітські дії після перших демонстрацій особливо засудив Координаційний центр мусульман Північного Кавказу. До аеропорту в Махачкалі прибули міністр національної політики Дагестану Енрік Муслімов і міністр у справах молоді Каміль Саїдов. Вони хотіли поговорити з демонстрантами. Але, схоже, це не вплинуло на їхнє бажання увірватися у приміщення аеропорту.

Згодом Меліков демонстрацію назве порушенням закону. Головне управління МВС Північно-Кавказького федерального округу попередило, що без попереднього узгодження з урядом такі демонстрації незаконні.

Аналітики припускають, що Кремль може намагатися запевнити виборців, що ситуація під контролем. Також спробує переконати єврейську аудиторію, що єврейські нацменшини у безпеці в Росії.

Тим часом речник Головного рабинату Дагестану Овадія Ісаков 29 жовтня заявив, що сотні єврейських сімей повинні покинути республіку та Росію, адже "Росія – це не порятунок", оскільки "в Росії теж були погроми".

Нагадують, що 25 жовтня Путін зустрівся з лідерами кількох російських релігійних організацій, включно з юдейськими й ісламськими релігійними лідерами. Тоді він назвав Росію маяком релігійної гармонії.

Аналітики вважають, що Кремль прагне представити Росію як таку, що боронить свої релігійні меншини. Таким чином він хоче вислужитися перед мусульманською та єврейською аудиторією на фоні війни між Ізраїлем і ХАМАС, применшити напруженість, яку спричинила все більш ультранаціоналістична Російська православна церква.

Бояться антиросійських демонстрацій

Самі російські ультранаціоналісти мають страх, що антисемітські демонстрації поширяться з Дагестану і Північного Кавказу на інші регіони країни. Окремі ультранаціоналісти звинуватили у початкових чутках українську інформаційну операцію. Інші ж висловили глибоке занепокоєння тим, що антисемітська діяльність може поширитися, і може початися антиросійська.

Так, один російський воєнкор спитав, чи будуть "погроми" у Москві. Він заявив, що демонстрації можуть призвести до ситуації, яка нагадує вбивства етнічних росіян у Таджикистані та Чеченській Республіці у 1990-х роках.

Ультранаціоналісти Росії також можуть почати жорстко критикувати реакцію влади країни на демонстрації. До такого припущення дійшли, адже кілька російських джерел нарікають, що офіційна реакція була млявою.