"Ситуація загострюється": Сибіга розповів, що у Польщі зростають антиукраїнські настрої

У Польщі зростає кількість інцидентів із проявами агресії та упередженого ставлення до громадян України. Повідомляється про випадки нападів, приниження та булінгу, зокрема серед дітей у навчальних закладах.

Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Що розповів Сибіга про зростання випадків агресію в сторону українців у Польщі?

Очільник українського МЗС розповів, що інциденти відбуваються в різних регіонах країни та включають як фізичні напади, так і психологічний тиск, зокрема випадки булінгу українських дітей у школах.

Сибіга додав, що українська сторона передає такі випадки через дипломатичні канали для подальшого реагування та оцінки ситуації. У Києві наголошують на важливості недопущення ескалації напруги та збереження конструктивного діалогу між державами.

Водночас він підкреслив, що між Україною та Польщею зберігається високий рівень співпраці, сформований у попередні роки, зокрема в умовах повномасштабної війни. Сторони продовжують комунікацію щодо чутливих питань, які впливають на суспільні настрої.

Окремо Сибіга зазначив, що Україна розраховує на спільні зусилля для зниження рівня напруги та протидії проявам ксенофобії, аби уникнути подальшого погіршення ситуації між суспільствами двох країн.

Нагадаємо, резонанс навколо Ордена Білого Орла, який Зеленський повернув Навроцькому продовжує зростати. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Україна не прагнула загострювати відносини з Польщею.

За його словами, Україна цінує підтримку Польщі, однак чутливі історичні питання не можуть використовуватися для політичного тиску. Київ підкреслює, що реагуватиме на недружні кроки, дотримуючись принципу взаємності, але водночас зберігає дипломатичну комунікацію з Варшавою.