Навроцький визнав головне: громадський діяч вказав, як Україні будувати відносини з Польщею

Польські політики використовують проросійські та антиукраїнські настрої, щоб заробляти собі "бали". Очевидно, що для України це негативна історія.

Однак розв'язати проблему можна саме завдяки пошуку спільної позиції. Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що історичні дискусії мають проводити не політики, а історики та науковці.

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Як Україні зараз будувати відносини з Польщею?

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" пояснив, що Європа фактично стоїть на тонкій грані – адже з'являються політичні сили, які набирають популярності та толерують російську агресію.

Над цим варто працювати на міждержавному рівні. Наприклад, шукати спільні точки. Після зустрічі з Зеленським Навроцький сказав, що у нас спільний ворог – Росія. Саме цю тезу треба розкручувати і розганяти по всьому світу. Нам варто показати іншу сторону польської влади, яка фіксує, що їхній ворог – Росія,

– сказав він.

Клочок додав, що, звісно, це не розв'яже історичні проблеми минулого. Для цього потрібно перевести історичну дискусію з політичної площини в наукову.

Клочок назвав спосіб, як будувати відносини з Польщею: дивіться відео

Нагадаймо, що Зеленський та Навроцький провели розмову під час саміту НАТО, яка тривала понад годину. Після неї польський лідер заявив, що зустріч "була конструктивною, як завжди", а також додав, що вони обговорили, як виглядатиме співпраця країн у майбутньому.