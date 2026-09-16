Його хвалив особисто Путін: в Україні ліквідували генерал-майора Груніса

В Україні ліквідували генерал-майора російської армії Антона Груніса. Раніше він доповідав Володимиру Путіну про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині.

Про загибель російського військового 14 вересня повідомили російські провоєнні ресурси.

Що відомо про ліквідацію Груніса?

Згодом у 4-й окремій мотострілецькій бригаді підтвердили смерть Груніса, однак не розкрили, коли і за яких обставин він загинув.

На початку липня Груніс доповідав Путіну про нібито захоплення Костянтинівки. Тоді російський президент позитивно відгукувався про генерала.

Людина з литовським прізвищем, яка народилася в Казані, воює блискуче,

– казав глава Кремля про генерала.

За відкритими даними, Груніс навчався у Казанському суворовському військовому училищі та закінчив його 1996 року.

У 2014 році він брав участь в окупації Криму.

Після цього Груніс служив у 18-й окремій мотострілецькій бригаді ЗС Росії, де командував мотострілецьким батальйоном.

Згодом очолив 4-ту мотострілецьку бригаду у складі 2-го армійського корпусу.

Зверніть увагу! Під час повномасштабної війни підрозділи 4-ї бригади воювали на Лисичанському та Кремінському напрямках, згодом – під Бахмутом, Кліщіївкою та Часовим Яром. У 2026 році її підрозділи фіксуються вже безпосередньо в боях за Костянтинівку.

Звання генерал-майора Грунісу присвоїли 6 травня 2024 року.

У серпні цього року йому вручили "Золоту зірку" Героя Росії. За офіційною версією, нагороду він отримав за "мужність і героїзм" під час виконання військових завдань.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про загибель командувача 51-ї армії Росії Сергія Мільчакова. Зазначалося, що він міг загинути під час удару по штабу армії в окупованому Донецьку.

Мільчаков керував наступом російських військ на Покровсько-Добропільському напрямку.