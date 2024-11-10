У Росії на одного пропагандиста поменшало. Стало відомо про смерть Антона Коробкова-Землянського.

У віці 40 років на концерт Кобзона раптово відправився провладний блогер та піар-технолог Антон Коробков-Землянський, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про посіпаку Кремля

Зазначається, що пропагандист помер у Москві. Напередодні увечері йому стало погано у своїй квартирі на проспекті Миру. Дружина викликала йому швидку допомогу, але лікарі не змогли врятувати чоловіка.

За попередніми даними, причиною смерті Коробкова-Землянського стала серцево-судинна недостатність.

Так званий журналіст заперечував існування українців як окремої нації і цинічно заявляв у постах в соцмережах, що Росія, мовляв, нічого не окуповує, а повертає своє.

Пост, у якому покійний висловлював свої хворобливі думки / Скриншот

Нагадаємо, що Коробков-Землянський розпочинав кар'єру на радіо та телебаченні у Красноярському краї, де він народився. Пізніше він перебрався до Москви, де працював на Першому каналі, Росії, СТС, РЕН ТБ, Домашньому і Матч ТБ. Він був членом Громадської палати Росії, обіймав посади директора фонду "Сколково" з нових медіа та директора з комунікацій Європейської медіагрупи.

У 2015-2017 роках Коробков-Землянський працював прес-секретарем Пилипа Кіркорова. З 2022 року був прес-секретарем провладного співака Шамана, відомого своїми "підспівуваннями" режиму Путіна. Артист влітку цього року виступив в окупованому Маріуполі. Причому він побоявся анонсувати свій захід через страх перед місцевими українцями, які продовжують чинити опір.