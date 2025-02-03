Один з найкращих операторів FPV: на фронті загинув співзасновник "Гострих Картузів" Антон Спіцин

Україна продовжує втрачати своїх найкращих синів та доньок у війні проти російського агресора. 3 лютого стало відомо, що на фронті загинув співзасновник групи спеціального призначення "Гострі Картузи" Антон Спіцин.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дописи Олександра Спіцина, Олега Кадарова та Сергія Стерненка.

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Що відомо про полеглого Антона Спіцина

Сумну звістку про загибель Антона Спіцина повідомив його брат Олександр, який також служить на фронті. Військовий наголосив, що для нього це "найчорніший на найтяжчій день у житті".

Сьогодні мене покинув мій рідний брат. Найближча та найрідніша для мене людина. Важко писати та згадувати життя Антона, проте він жив героєм і помер героєм…

– написав Олександр Спіцин.

За словами Олександра, Антон в бою зазнав поранення несумісні з життям. Тому назавжди пішов на небеса.

Висловився про загибель Антона Спіцина і музикант та військовослужбовець "Гострих Картузів" Олег Каданов. Він наголосив, що разом із полеглим побратимом з гумором сміялися та казали, що якби не війна, то навіть важко уявити умови, за яких вони б могли познайомитись та потоваришувати.

"Я вдячний всесвіту, що мав можливість спілкуватись і вчитись у тебе! Дійсно, війна забирає найкращих і тут нема ніякої містики – тому вони й найкращі, що йдуть першими та власним прикладом показують, як треба вигризати результат і втілювати здавалось би нездійсненні задачі!" – написав Олег Каданов.

Пригадав полеглого захисника й український волонтер Сергій Стерненко. Він зазначив, що його команда багато допомагала Антону Спіцину та його підрозділу "Гострі Картузи".

Він відправив до пекла, напевно, сотні російських загарбників. Це велика втрата для України,

– резюмував Стерненко.

Варто зазначити, що "Гострі Картузи" – це бойова група ударних БпЛА у складі спецпідрозділу Нацгвардії "ОМЕГА" з Харкова. Наразі вони знищують противника та обороняють наші території під Липцями на Харківському напрямку.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого Героя – Антона Спіцина.