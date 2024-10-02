Глава МЗС Ізраїлю оголосив генсека ООН non grata і заборонив йому в'їзд до країни

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про заборону на в’їзд до країни генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу. Усе через те, що він не зміг "однозначно засудити" ракетну атаку Ірану на Ізраїль.

Про це Кац повідомив у соцмережі Х. Він також звинуватив генсека ООН у підтримці терористичних організацій.

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Чому генсеку ООН заборонили в'їзд до Ізраїлю

Сьогодні я оголосив Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша персоною non grata в Ізраїлі і заборонив йому в'їзд до країни. Той, хто не може однозначно засудити огидний напад Ірану на Ізраїль, як це зробили майже всі країни світу, не заслуговує на те, щоб ступити на ізраїльську землю,

– написав Кац.

Він зазначив, що Гутерреш досі не засудив масові вбивства та сексуальні злочини, скоєні бойовиками ХАМАС 7 жовтня, і не ініціював жодних дій для визнання цієї організації терористичною.

"Генеральний секретар, який підтримує терористів, ґвалтівників і вбивць з ХАМАСу, Хезболли, хуситів, а тепер і Ірану – матері світового терору – залишиться плямою в історії ООН", – наголосив глава МЗС.

Кац підсумував, що Ізраїль продовжить захищати своїх громадян і відстоювати національну гідність незалежно від позиції Антоніу Гутерреша.

Нагадаємо, що 1 жовтня Іран завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю. Було випущено 180 ракет.