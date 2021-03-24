В апеляційному господарському суді розглядають позов до Фонду гарантування вкладів фізосіб

Апеляційний господарський суд розглядає законність продажу пулу активів "Дельта банку", банків "Фінанси та кредит" і "Надра".

Вкладники збанкрутілих установ вважають, що торги пройшли зі значними порушеннями. Адже вимоги за кредитними угодами на суму у понад 18 мільярдів гривень таких компаній, як "Яблуневий дар" та "Росава", Фонд продав на електронних торгах зі значною знижкою, усього за 850 млн грн. Суд першої інстанції задовольнив позов вкладників та визнав результати торгів недійсними. Ще до ухвалення цього рішення представники Фонду та інші відповідачі почали критикувати суддів у ЗМІ.

За декілька днів до цього судового засідання за ініціативою Фонду гарантування у ЗМІ почала з'являтись інформація, в якій він викладає своє твердження щодо того, яке фактично має бути прийняте рішення. Такі дії Фонду є очевидним тиском на суд,

– повідомив адвокат кредиторів Юрій Діденко.

Вкладники банків вимагають скасувати результати торгів, за якими пул проблемних активів придбала фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" із дисконтом у 95%.

"Під час формування даного пулу Фондом не вірно було визначено початкову ціну реалізації. Фонд встановив початкову ціну реалізації лоту на перших торгах на рівні мінімальних цін, за якими не відбулися торги під час реалізації окремими лотами кожного окремого банку. Початкова ціна, на нашу думку, мала б складати або балансову, або оціночну вартість даного лоту, однак цього Фондом зроблено не було. Ринкової оцінки саме правимоги за 16-ма кредитними договорами або кожного з цих кредитних договорів окремо Фондом не здійснювалось", – зазначив адвокат кредиторів Денис Спєров.

Всі 16 кредитних договорів мали б бути виставлені за балансовою вартістю. У нас вартість активів 16 договорів банку "Фінанси та кредит" встановлена на рівні 8 млрд. У нашому випадку ціна аукціону – 800 мільйонів – є значно меншою від тієї ціни, яка б мала бути,

– резюмував адвокат кредиторів Юрій Діденко.

У Фонді гарантування вкладів ж вважають ціну пулу активів актуальною, а торги законними.

"Є норма чинного законодавства, яка визначає обов'язок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб провести інвентаризацію та провести оцінку загалом щодо активів банку, що у даному випадку було зроблено", – підкреслила представник Фонду гарантування вкладів фізосіб Світлана Суханова.

У разі продажу активів банків за заниженими цінами Фонд не зможе повернути державі борги, які вже оцінюються у 48 млрд гривень.

"В законі написано, що ні Кабмін, ні міністерство не мають право втручатись у діяльність Фонду. Що вони творять – це просто жах. Продають майно, яке оцінюють у сотні мільярдів гривень за 10 млн гривень", – обурився голова ГО Асоціація захисту прав вкладників Богдан Цімейко.

Наступне засідання у справі відбудеться 25 березня.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) часто продає активи українським та зарубіжним інвесторам не за ринковим умовами. Як результат, станом на кінець 2020 року Фонд заборгував державі понад 48 млрд грн, які були запозичені для виплат вкладникам неплатоспроможних банків.