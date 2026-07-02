"Апостол" шокував реаліями втрат ворога, розкривши, скільки живуть штурмовики

Програма "Гроші від Апостола" відома в Росії та на окупованих територіях України, тому що звідки до її автора Дмитра "Апостола" Карпенка надходить важлива інформація. Потім вона перевіряється та передається до різних українських підрозділів для здійснення уражень по цілях, про які було повідомлено. Проте це не єдина мета цієї програми.

Блогер та журналіст Дмитро "Апостол" Карпенко розповів 24 Каналу, що до нього звертаються за допомогою також російські мобілізовані та чинні військові. Він розкрив, що у його спілкуванні з росіянами з'явилася нова тенденція.

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У росіян кількість 200-х перевищує кількість 300-х

"Маю контакт зі студентом, якому я проплатив курси з навчання з керування безпілотниками. Йому сказали два місяці тому, що відрахують з вишу, тому йому треба підписувати контракт. Він дивився мої ролики з 2025 року, і одразу мені написав, що не хоче, але буде змушений підписати контракт, і запитав, що йому робити. Я передав йому певну суму грошей, і він зараз навчається", – зауважив Карпенко.

Блогер ще не знає, до якого підрозділу потрапить той студент, але він керований, із цивільного життя йде на війну, щоб, за словами "Апостола", попрацювати з ним і потім піти до РДК. Загалом, за програмою "Гроші від Апостола" здебільшого виходить на зв'язок молодь. Вони переважно стають дроноводами, тому що зможуть перебувати постійно на зв'язку, матимуть Starlink, і це працює.

На відміну від оператора дронів, у звичайного штурмовика термін життя у 5-кілометровій зоні – 8 годин. Від моменту, як його заводять у кілзону "Мадяра", він проживає перших 4 години, поки біжить, потім дві години він 300-й і далі, якщо не евакуювали, 200-й,

– пояснив він.

Журналіст зазначив, що у цій війні з російського боку кількість 200-х перевищує кількість 300-х. Це відбувається, тому що противник не евакуює тих, кого було поранено у кілзоні, адже ті, хто братиме участь в евакуації, будуть 200-ми.

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Також Карпенко розповів, що російські військові пишуть йому, коли потрапляють у безвихідні ситуації на полі бою.

Я спілкуюся із багатьма нашими підрозділами, і коли я можу вимкнути наш FPV-дрон за 30 хвилин, то він (росіянин – 24 Канал) уже починає все розуміти. Щойно за ним полювали 20 FPV-дронів, а він мені написав, і нічого не відбувається,

– наголосив блогер.

"Апостол" також зазначив, що коли у росіян в кілзоні немає забезпечення і вони починають голодувати, вони також йому пишуть. Тоді журналіст домовляється, щоб їм скидали снікерси. Вони ж у відповідь, за його словами, дають радійку, щоб українські підрозділи могли слухати противника.