Apple знову малює Україну без Криму: МЗС відреагувало на скандал

У додатку Apple Music для музикантів показують карту України без Криму. Це обурило користувачів соцмережі, а у Міністерстві закордонних справ запевнили, що доручили з'ясувати ситуацію.

Про це у коментарі 24 каналу розповів прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. За його словами, відповідне завдання МЗС доручило посольству України в США.

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"Резолюції Генеральної Асамблеї ООН чітко вимагають від усіх сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму як невід'ємної частини території України", – запевнив Ніколенко.

Що цьому передувало

У жовтні розповсюдили інформацію про те, що у додатку Apple Music for Artists показують Україну без Криму. На це звернув увагу один із його користувачів Макс Пташник.



У додатку Apple показали Україну без Криму / Скриншот Макса Пташника

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