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Apple працює над унікальним ноутбуком з віртуальною клавіатурою

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Apple працює над унікальним ноутбуком
Apple працює над унікальним ноутбуком / Фото з відкритих джерел

Корпорація Apple подала патент на створення ноутбука з вбудованою інтерфейсною системою. Йдеться про мобільний комп'ютер, зі скляною поверхнею, під якою буде клавіатура.

Про це повідомляє ixbt.com.

Так, інженери планують розмістити під склом екран з роздільною здатністю, що відображатиме клавіші віртуальної клавіатури, і елементи, що забезпечують тактильний зворотний відгук.

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Тобто такий ноутбук отримає клавіатуру, що нагадує нинішні віртуальні кнопки смартфонів Apple. Тачпед теж буде віртуальним і користувач сам може визначити його розміщення.

Новий патент Apple

Новий патент Apple

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Теги: Техно Apple Ґаджети ноутбук
Джерело: 24 Канал
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