В Україні відкриється перша офіційна Apple Shop зона

В п'ятницю, 27 липня, в Україні відкриється перший Apple Shop. Відкриває його компанія Apple в Одесі.

Про це повідомляє видання AIN.

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Зазначається, формат Apple Shop належить компанії Apple, і запуск такого магазину можливий тільки за участю компанії. Фахівці Apple розробляють проект магазину, дизайн, надають меблі - його намагаються наблизити до фірмових Apple Store.

Apple Shop є по всьому світу, але в Україні це буде перша така точка. Площа Apple Shop складе 60 квадратних метрів. Дизайн та оформлення зони виконано підрядниками компанії Apple. Працівники зони Apple Shop проходитимуть спеціальне навчання у сертифікованих тренерів компанії Apple.

Що таке Apple Shop?Це формат "магазина в магазині" Apple. Магазини такого формату розміщуються в торгових центрах партнерів компанії Apple і ключових роздрібних магазинах.