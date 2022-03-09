Аптеки та склади потребують послуг студентів та водіїв

До роботи в аптеках та на складах Міністерство охорони здоров'я закликає доєднатися студентів усіх медичних та фармацевтичних спеціальностей. Крім того, також потрібні послуги водіїв.

Напередодні МОЗ видало відповідний наказ, який дозволяє студентам працювати у фармацевтичній галузі. Тому зараз їх закликають долучитися.

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Відповідно до указу МОЗ, студенти фармацевтичних спеціальностей можуть працювати на посадах асистента або помічника фармацевта в аптеці або на відповідних посадах фахівців. Тому студентів закликають долучитися до цього.

Крім того, студентів медичних спеціальностей запрошують на роботу на аптечні склади. Також аптеки потребують водіїв.

Детальнішу інформацію щодо працевлаштування ви можете знайти тут.

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