"Вони більше не кадировці": глава "Ахмату" відхрестився від бійців, яких взяли в полон ЗСУ

Нещодавно в Курській області ЗСУ взяли в полон декілька кадирівців. Глава спецпідрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов підтвердив цю інформацію.

Втім, у Чечні від полонених бойовиків відхрестилися. Там заявили, що вони вже не є кадирівцями.

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Як в Чечні відхрестилися від полонених кадирівців

У Чечні підтвердили інформацію, що 5 бійців полку "Ахмат-Чечня" були взяті в полон ЗСУ в Курській області. Втім, командир спецназу "Ахмат" відхрестився від них та заявив, що вони уже не кадирівці.

На відео він заявив про те, що в полон було взято трьох бойовиків. Втім, у підписі він уточнив, що в полон потрапили все п'ятеро бійців: троє стрільців і двоє зв'язківців.

Що наговорив глава "Ахмату": дивіться відео

Чеченець, який потрапив у полон, він уже не кадировець. Для чеченця немає нічого ганебнішого, ніж потрапити в полон,

– завив Алаудінов.

Глава "Ахмату" намагався зауважити на тому, що в полон потрапили саме представники "Ахмат-Чечня", а не спецназу "Ахмат". Алаудінов стверджує, що його бійці буцімто ще не потрапляли в полон.