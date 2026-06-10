Ще один важливий шлях до Криму: росіяни скаржаться на удар по мосту на Арабатську стрілку

Колабораціоніст Володимир Сальдо заявив про ракетний удар по переправі, яка сполучає Генічеськ і Арабатську стрілку. Цей міст тимчасово перекрили.

Про таке 10 червня він написав у своєму телеграм-каналі.

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Що відомо про удар по мосту на Арабатську стрілку?

За словами представника окупаційної влади, рано-вранці українські військові нібито намагалися здійснити ракетний удар по мосту з Генічеська в напрямку Арабатської стрілки.

Вочевидь, дещо в них таки вийшло, адже рух переправою тимчасово призупинили. На місці події працюють профільні служби, які встановлюють деталі інциденту.

Згодом повідомили, що після обстеження споруди її технічний стан дозволяє частково відновити транспортне сполучення. Ремонт планують проводити поетапно: одну смугу залишать під роботи, а іншу організують для реверсного руху.

Де розташована Арабатська стрілка: показуємо на карті

До речі, очільник ЦПД Андрій Коваленко поінформував, що було знищено Чонгарський міст. Саме його окупанти використовували для постачання військ і техніки до своїх підрозділів.

Успішні удари Сили оборони здійснили й по території країни-агресорки. Зокрема, під атакою опинився завод у Чебоксарах, який спеціалізується на виготовленні елементів для дронів і ракет.

Українські військові уразили ще й нафтоперекачувальні станції "Второво" та "Лобково" – вони забезпечували пальним Москву.