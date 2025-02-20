Україні вкрай важливо зблизитись з Саудівською Аравією: це може зіграти роль у перемовинах

Україні варто було б посилювати співпрацю з Саудівською Аравією та загалом з арабським світом. Наша держава може знайти там своїх друзів.

Про це 24 Каналу розповів експерт з українсько-арабських відносин, головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах, зауваживши, що свого часу Росія сильно інвестувала у свою присутність в арабському світі. Тому її більше чують в цьому регіоні.

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Чому потрібно більше працювати в цьому напрямку

Як наголосив Фараджаллах, поки в Росії буде диктатор Путін, доти завжди буде загроза війни. Тому Україні важливо будувати багатовекторні політичні та економічні відносини. Потрібно мати союзників по всьому світу.

Потрібно посилювати дипломатію. До прикладу, відкрити в Києві аналітичний центр по Саудівській Аравії або ж посилити спільні. Вони мають побачити, що Київ не просто реагує на якісь дії, а має далекосяжні плани,

– сказав Фараджаллах.

До прикладу, ще з 2014 року можна було б співпрацювати з арабськими країнами щодо інвестицій в зелену енергетику. Путін не ризикнув би вдарити по величезних сонячних електростанціях, до яких доклалася б Саудівська Аравія чи Катар.

Важливо зауважити, що в арабському світі позитивно сприйняли відмову України підписати невигідну угоду про рідкоземельні метали з США. Там були позитивно здивовані суб'єктністю нашої держави. Вони побачили, що Україні відстоює власні інтереси.

На сьогодні мало часу, щоб суттєво вплинути на думку посередників у переговорах. Вони добре про нас думають. Але цього недостатньо. Потрібно багато роботи. Навіть щоб книги про Україну були б у всіх бібліотеках. Паралельно там є сотні книг про Росію. Потрібно інвестувати у м'яку силу,

– зазначив Фараджаллах.

Насправді друзів України в арабському світі багато. Але потрібно з ними більше співпрацювати.