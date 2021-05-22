Арахамія у прямому ефірі зізнався, що давав хабарі чиновникам

Очільник фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія розповів, що йому доводилося давати хабарі київським чиновникам. Щоправда, було це ще до його приходу в політику.

Народний депутат, зокрема, згадав випадок, який із ним трапився під час будівництва бізнес-центру у столиці України. За словами Арахамії, отримати на це дозвіл без хабарів було неможливо.

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"Я прекрасно розумію, як це все працює"

У студії Савіка Шустера 21 травня обговорювали серед іншого обшуки у Києві. Силовики наразі шукають докази корупції на різних щаблях місцевої влади. З цього приводу висловився і глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Я будував у Києві бізнес-центр, особисто приходив отримувати якісь папери. Мені весь час говорили: піди спочатку ось туди, он до тих юристів, заплати їм гонорар, який... Скільки юрист коштує? Ну, умовно – 2 тисячі доларів".

Якщо у тебе велика будівля – піди, заплати 50 тисяч доларів. Ми що, не розуміємо всі один одного, чи що? Я ж бізнесменом був, я ж прекрасно розумію, як це все працює

– емоційно заявив Арахамія.

При цьому він наголосив, що ні в чому не підозрює безпосередньо мера Києва Кличка, але застерігає пильніше придивитися до оточення.

"Якщо не дати грошей – ніхто нічого не збудує"

Тим часом один із гостей студії спробував уточнити в Арахамії дещо, адже слова глави "слуг" у парламенті можна трактувати як зізнання у даванні хабаря: "А як часто ви "заносили?" Давид Арахамія відповів так:

"Я як бізнесмен – так, я вам поясню. А чого тут соромитися? Будь-який, будь-який бізнесмен, який хоче побудувати, якщо не дасть грошей – ніколи в цій країні нічого не побудує".

І додав: "Людина намагається побудувати корівник – смердючий корівник десь, блін, у селі! З нього бере 20 тисяч доларів якесь ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція – 24 канал), яке ми намагаємося знищити".

За словами Арахамії, "у Києві – це просто страшні цифри: 5 доларів за квадратний метр, 7 доларів".

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