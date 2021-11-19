Арахамія вслід за Офісом Президента пояснив, чому бойкотував шоу Шустера на каналі Ахметова

За словами Арахамії, його слова в студії нібито проігнорували б. Також політик висловив невдоволення списком запрошених гостей.

Зверніть увагу Телевізійний килим олігарха, – у Зеленського відмовились від участі в шоу на каналі Ахметова

Давид Арахамія переконаний, що обговорення спецоперації із затримання вагнерівців може зумовити падіння міжнародного іміджу України. Політик заявив, що інші гості, яких запросили на токшоу, нібито проігнорували б його прохання не допустити цього.

Мої заклики до державної позиції та недопущення падіння іміджу України – будуть не тільки проігноровані, а скоріше навпаки перетворяться на масу маніпулятивних гасел та висловлювань. Тому, я вирішив не йти на це шоу і будь-які інші шоу на цю тему. Все, що міг, я вже сказав у численних ефірах до цього,

– заявив Арахамія.

Таким чином політик вирішив не йти на шоу Савіка Шустера на каналі олігарха Ріната Ахметова.

Відмова Офісу Президента іти на шоу Шустера

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в коментарі 24 каналу заявив, що ні президент Володимир Зеленський, ні інші представники влади не будуть відвідувати токшоу "Свобода слова" Савіка Шустера на каналі олігарха Ріната Ахметова.

В Офісі Президента переконані, що запрошення представників влади на шоу, темою якого є операція з вагнерівцями є "фейком та хайпом".

Жоден представник влади, якого запросили на ефір, не прийшов до студії токшоу.

Текст публікації Арахамії

Сьогодні збирався піти на "Свободу слова" Савіка Шустера, на якому, вже вчетверте! на цьому тижні, була заявлена тема телешоу про так звану операцію вагнерівців.

Втім, побачивши повний склад запрошених гостей, переконався, що йти немає ніякого сенсу.

В студії знову будуть ті ж самі політики, журналісти та акторка, яка вчора виклала надсекретні документи в мережу "найшовши на вулиці флешку".

Зі складу стало зрозуміло, що мої заклики до державної позиції та недопущення падіння іміджу України – будуть не тільки проігноровані, а скоріше навпаки перетворяться на масу маніпулятивних гасел та висловлювань.

Тому, я вирішив не йти на це шоу і будь-які інші шоу на цю тему. Все, що міг, я вже сказав у численних ефірах до цього.