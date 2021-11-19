Арахамія вслід за Офісом Президента пояснив, чому бойкотував шоу Шустера на каналі Ахметова
Джерело:фейсбук Давида Арахамії
Лідер фракції "Слуга народу"Давид Арахамія заявив, що відмовився від участі в програмі "Свобода слова" Савіка Шустера. Причиною. цього політик назвав недоцільність обговорення розслідування Bellingcat про спецоперацію з затримання вагнерівців.
За словами Арахамії, його слова в студії нібито проігнорували б. Також політик висловив невдоволення списком запрошених гостей.
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Потрібно берегти імідж України
Давид Арахамія переконаний, що обговорення спецоперації із затримання вагнерівців може зумовити падіння міжнародного іміджу України. Політик заявив, що інші гості, яких запросили на токшоу, нібито проігнорували б його прохання не допустити цього.
Мої заклики до державної позиції та недопущення падіння іміджу України – будуть не тільки проігноровані, а скоріше навпаки перетворяться на масу маніпулятивних гасел та висловлювань. Тому, я вирішив не йти на це шоу і будь-які інші шоу на цю тему. Все, що міг, я вже сказав у численних ефірах до цього,
– заявив Арахамія.
Відмова Офісу Президента іти на шоу Шустера
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в коментарі 24 каналу заявив, що ні президент Володимир Зеленський, ні інші представники влади не будуть відвідувати токшоу "Свобода слова" Савіка Шустера на каналі олігарха Ріната Ахметова.
- В Офісі Президента переконані, що запрошення представників влади на шоу, темою якого є операція з вагнерівцями є "фейком та хайпом".
- Жоден представник влади, якого запросили на ефір, не прийшов до студії токшоу.
Текст публікації Арахамії