У трьох відомих українських втікачів знайшли вугільний бізнес на Далекому Сході Росії

Колишній голова НБУ Сергій Арбузов, колишній депутат Верховної Ради Олександр Онищенко і колишній "младоолігарх" Сергій Курченко мають вугільний бізнес на Чукотці в Росії.

Українці-утікачі є власниками кіпрської компанії Prontoservus Limited. Про це йдеться в розслідуванні російського видання Кедр.Медіа і громадської організації "Арктида", пише LIGA.net.

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Арбузов, Курченко та Онищенко мають вугільний бізнес на Чукотці

Компанія Prontoservus Limited через ще одну кіпрську фірму BS Chukchi Investments отримує роялті від продажу вугілля з родовища Амаам Берингівського кам'яновугільного басейну на Чукотці.

Видобуванням вугілля до недавнього часу займалася група компаній, пов'язана із зареєстрованою в Австралії фірмою Tigers Realm Coal (TIG).

У 2023 році TIG видобула рекордні 1,6 мільйона тонн сировини — це на 56% більше, ніж у 2021. За цей період обсяг реалізованого вугілля збільшився на 39%, а виручка на 35%. Варто зазрачити, що основні клієнти TIG знаходяться в Китаї. Компанія також заявляла про плани співпраці з індійськими та в'єтнамськими покупцями.

Від початку російського вторгнення в Україну "Тигри" продали близько 2,3 мільйона тонн вугілля, а податки та збори, які TIG заплатила російському уряду, збільшилися у понад 3,5 рази. У 2023 році компанія знову покращила свої показники за обсягами видобутку та продажу, попри зниження загальної виручки через нижчу ціну на вугілля.

Того ж 2023 року після попередження від австралійського управління з санкцій TIG оголосила про продаж своїх російських активів за 49 мільйонів доларів місцевій компанії "АПМ-Інвест" Марка Бузука (інвестор Архангельського морського торгового порту).

АПМ-Інвест придбала Берінгпромвугілля (основний видобувний актив), Берінгвугільвест (керуюча компанія), Північно-Тихоокеанську вугільну компанію (геологорозвідка), Порт вугільний (порт Берингівський для відвантаження вугілля), Берінгпромсервіс (сервісна компанія).