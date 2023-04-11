США надали затриманому в Росії Гершковичу статус "неправомірно затриманого": що це дасть

Держдеп США визнав утримуваного в Росії репортера Wall Street Journal Евана Гершковича неправомірно затриманим. Це дасть уряду США можливість досліджувати всі можливості для його звільнення.

Заступник речника Держдепу Ведант Патель наголосив, що журналістика – це не злочин. Тепер справу Гершковича буде розглядати Державний департамент через Офіс спеціального представника президента у справах із заручниками.

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Патель підкреслив, що США засуджують придушення Кремлем незалежних голосів у Росії та його війну проти правди. Це позначення підкреслює заяви уряду Сполучених Штатів про те, що звинувачення у шпигунстві проти репортера є безпідставними.

Держдеп закликав Росію звільнити журналіста WSJ

Державний секретар США Ентоні Блінкен у твітері написав, що Росія незаконно затримала Евана Гершковича.

Ми закликаємо до негайного звільнення його та Пола Велана,

– мовиться у дописі.

Також 9 квітня заступник прессекретаря Держдепу Ведант Патель повідомив, що Вашингтон продовжує вимагати від Росії консульського доступу до затриманого Гершковича.

"Ми все ще намагаємося домогтися консульського доступу… Ми довели до відома російської влади необхідність надати такий доступ якнайшвидше", – сказав він на брифінгу.

Патель зазначив, що "США продовжують працювати по відповідних каналах" над цим питанням.

Що відомо про незаконне затримання журналіста у Росії