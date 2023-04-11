США надали затриманому в Росії Гершковичу статус "неправомірно затриманого": що це дасть
Джерело:The Wall Street Journal
Держдеп США визнав утримуваного в Росії репортера Wall Street Journal Евана Гершковича неправомірно затриманим. Це дасть уряду США можливість досліджувати всі можливості для його звільнення.
Заступник речника Держдепу Ведант Патель наголосив, що журналістика – це не злочин. Тепер справу Гершковича буде розглядати Державний департамент через Офіс спеціального представника президента у справах із заручниками.
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Патель підкреслив, що США засуджують придушення Кремлем незалежних голосів у Росії та його війну проти правди. Це позначення підкреслює заяви уряду Сполучених Штатів про те, що звинувачення у шпигунстві проти репортера є безпідставними.
Держдеп закликав Росію звільнити журналіста WSJ
Державний секретар США Ентоні Блінкен у твітері написав, що Росія незаконно затримала Евана Гершковича.
Ми закликаємо до негайного звільнення його та Пола Велана,
– мовиться у дописі.
Також 9 квітня заступник прессекретаря Держдепу Ведант Патель повідомив, що Вашингтон продовжує вимагати від Росії консульського доступу до затриманого Гершковича.
"Ми все ще намагаємося домогтися консульського доступу… Ми довели до відома російської влади необхідність надати такий доступ якнайшвидше", – сказав він на брифінгу.
Патель зазначив, що "США продовжують працювати по відповідних каналах" над цим питанням.
Що відомо про незаконне затримання журналіста у Росії
- 30 березня стало відомо, що журналіст, який близько шести років працює в Росії, зник у Єкатеринбурзі під час підготовки матеріалу про ПВК "Вагнер".
- Пізніше Федеральна служба безпеки Росії повідомила про затримання за підозрою у шпигунстві журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.
- Російське слідство стверджує, що Гершкович збирав на замовлення США секретні відомості про одне із підприємств військово-промислового комплексу. Подробиці звинувачення не наводяться.
- Російський суд заарештував Евана Гершковича на два місяці – до 29 травня. The Wall Street Journal заперечує звинувачення проти свого журналіста, а Білий дім заявив, що звинувачення у шпигунстві є "смішними".