Експерт: Арешт Службою Безпеки активів Богуслаєва-молодшого посилить обороноздатність держави

СБУ наклала арешт на майно сина колишнього президента "Мотор Січі". Батька та сина Богуслаєвих підозрюють у розкраданні активів компанії.

Арешт Службою Безпеки України активів олігарха Богуслаєва-молодшого посилить обороноздатність України. Завдяки СБУ ці кошти та підприємства будуть працювати на державу. Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

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Експерт підкреслює, що серед арештованих активів – цехи зі складання вертольотів, завод з виробництва шліфувального устаткування і десятки об'єктів Мотор Січі, які Богуслаєви незаконно відчужили на свою користь.

Гляньте на перелік цих об'єктів. Частина з них – стратегічні підприємства, які пов'язані з ВПК. Тобто робота СБУ тут направлена не тільки на справедливе покарання негідників, але і на повернення державі їх активів, – акцентує Голобуцький.

На думку політолога, справа олігарха знакова. "У "бійців батальйону Монако" по всьому світу почалась паніка після затримання Богуслаєва-молодшого. І можна спрогнозувати, що їх чекає попереду – це арешт. І їх самих, і їхнього майна. А тут, повірте, мова буде йти про мільярди гривен", – вважає експерт.

Що ж до відомства Малюка, то воно вкотре нагадало: всім доведеться відповідати за свої вчинки незалежно від країни перебування. І системна робота вже дає результат. Бачимо, що Служба справді добилась прориву у справах "батальйону Монако"", – резюмує Голобуцький.

Нагадаємо раніше стало відомо, що СБУ не тільки сприяло затриманню у Монако Богуслаєва-молодшого, але і за матеріалами Служби було арештовано майно олігарха в Україні. Розслідування виявило всю приховану нерухомість, яку фігуранти використовували у тіньових схемах. Йдеться про 62 об’єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на 18 українських компаній та акції 2-х вітчизняних акціонерних товариств.