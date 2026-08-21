Підозрюваного у підриві "Північних потоків" українця затримали на кінозйомках у Хорватії, – ЗМІ

У хорватському місті Пула правоохоронці затримали 46-річного громадянина України Володимира Журавльова, якого Німеччина розшукує за підозрою у диверсії на газопроводах "Північний потік". Окружний суд Пулі вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для забезпечення подальшої екстрадиції до ФРН.

Про це пише хорватське видання Index.

Що відомо про затримання українця, якого підозрюють у підриві "Північних потоків"?

Затримання відбулося вранці 19 серпня в одному з готелів на півострові Верудела у Пулі. За наявною інформацією, Володимир Журавльов мешкав там разом із кіногрупою та був офіційно зареєстрований серед її працівників під вигаданим ім'ям.

Наразі у місті проходять зйомки стрічки "Острів Зміїний" американського режисера Дага Лаймана за участю акторів Шона Пенна та Едріена Броуді, де Пула виконує роль локації на Балтійському морі. Сюжет картини розгортається навколо місії українських водолазів під прикриттям, які здійснюють операцію на тлі конфлікту з Росією.

Що відомо про екстрадиційний арешт?

Слідча суддя Жупанійського суду в Пулі 20 серпня задовольнила клопотання державної прокуратури та призначила українцю тримання під вартою. Адвокат затриманого Матія Мілош підтвердив журналістам винесене рішення та повідомив про намір оскаржити його у триденний термін.

Моєму клієнту визначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на підставі пропозиції державного прокурора для забезпечення видачі за європейським ордером на арешт Німеччини. Слідча суддя винесе письмове рішення, яке ми оскаржимо, однак набагато важливішим для нас є подальший розгляд у судовій колегії щодо виконання умов для екстрадиції,

– зазначив він.

Захист наполягає, що до прийняття остаточного рішення за скаргою передача Журавльова німецькій стороні не відбудеться. Адвокат також підкреслив, що восени 2025 року за тими ж звинуваченнями та правовою кваліфікацією Окружний суд у Варшаві вже відмовив Німеччині у видачі українця та скасував його тимчасовий арешт.

Тоді прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначав, що екстрадиція не відповідає інтересам країни, а міністр юстиції Вальдемар Журек заявляв про неприпустимість покарання тих, хто захищає свою батьківщину.

Деталі німецького розслідування диверсії

Ордер на арешт видав Федеральний суд у Карлсруе, де українцю інкримінують антиконституційну диверсію, спричинення вибуху та знищення об'єктів. За даними Федеральної прокуратури ФРН, Журавльов є підготовленим фрідайвером і входив до складу групи, яка у вересні 2022 року встановила вибухівку на газопроводах "Північний потік 1" та "Північний потік 2" поблизу данського острова Борнгольм.

Слідчі зазначають, що учасники операції вирушили до місця вибуху з Ростока на яхті, орендованій у німецької компанії через посередників за підробленими документами. Детонація сталася 26 вересня 2022 року, завдавши газогонам важких пошкоджень.

Загалом німецьке слідство ідентифікувало сімох підозрюваних у підриві, серед яких чотири водолази, фахівець із вибухівки, капітан та координатор, видавши ордери на арешт шістьох осіб. Один із фігурантів, Всеволод К., загинув у боях на фронті, а іншого підозрюваного, Сергія Кузнєцова, раніше затримали в Італії.