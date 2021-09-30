Відомо, що жінка поверталася додому з будинку друга на півдні Лондона 3 березня 2021 року. До неї підійшов поліцейський з ордером та звинуватив у порушенні карантинних обмежень під час пандемії COVID-19, посадив у орендований автомобіль і поїхав у невідомому напрямку.
Актуально За вбивство професора університету: у Запоріжжі судитимуть членів банди
Жахливі подробиці вбивства
Наступного дня після викрадення, партнер Сари Еверард повідомив про її зникнення. За тиждень тіло жінки знайшли в лісі недалеко від міста Ешфорд. Розтин показав, що зловмисник задушив свою жертву.
Тіло коп спалив у порожньому холодильнику посеред лісу, а те, що залишилося, викинув у ставок неподалік. Згодом обгорілі людські рештки знайшли поліцейські собаки, їх ідентифікували по зубах.
Правоохоронці простежили дії Казинса за орендованим автомобілем, на якому він викрав Сару Еверард. Знайшли його у власному будинку в місті Діл. Зловмисник зізнався, що обманом змусив жінку сісти в автомобіль. Він також розповів, що винен у іншому зґвалтуванні, яке вчинив у проміжку з 2 по 10 березня 2021 року.
Безпрецедентний випадок
Під час винесення судового вироку родичі загиблої схарактеризували Казінса як монстра. Британський прокурор Том Літл назвав це вбивство безпрецедентним та висунув вимогу – довічне ув'язнення без права на звільнення.
Суд підтримав таку міру покарання та виніс вирок. Це означає, що експоліцейський проведе решту життя за ґратами. Раніше він працював у Командуванні парламентської та дипломатичної охорони, яка в уніформі патрулює посольства та інші дипломатичні будівлі.
Шокуючі вбивства в Україні: останні новини
- В Одеській області затримали жінку, яку підозрюють у жорстокому вбивстві сусіда. За версією слідства, вона побила його качалкою для тіста, а потім прорубала голову сокирою.
- У полтавському тирі 19-річна дівчина застрелила інструктора. Судді призначили їй 15 років ув'язнення.
- У Києві безхатько зарізав жінку посеред вулиці й тиждень ховався від поліції. Підозрюваним виявився 43-річний уродженець Хмельниччини.