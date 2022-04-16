Арестович назвав кількість російських військових на Ізюмському напрямку

Відомо, що в районі міста Ізюм, що на Харківщині, ворог зосередив до 22-х батальйонних тактичних груп.

Радник глави ОП Олексій Арестович зазначив, що зараз на Ізюмському напрямку зосереджено близько 15 тисяч російських військових. Він додав, що це один із найголовніших зараз напрямків. На інших ворог зосередив по 3-4 тисячі окупантів.

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Кількість військових разом на всіх напрямках

Загалом у "страшному" наступі повинні взяти участь 35 тисяч. Це максимум, і це на усіх напрямках. У порівнянні з початком війни – це ніщо. Тому завдання стають скромнішими з кожним днем, і цілі війни теж скромнішають,

– додав Арестович.

Нагадаємо, що в Генштабі не виключають можливості активізації дій окупантів на напрямку населених пунктів Ізюм та Барвінкове. Так ворог планує вийти в тил підрозділів Об’єднаних сил у районі міста Слов’янськ.

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