Арестович назвав місце, де противник концентруватиме головний удар

Росіяни продовжують наступ на Сході України. Зокрема, противник концентруватиме головний удар на Ізюмському напрямку.

Про це в ефірі 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Він зазначив, що українські захисники завдають ураження ворогу, окупанти не можуть суттєво просунутись, попри оголошений "страшний наступ".

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Окупанти ведуть активні штурмові дії

"Що стосується напрямку головного удару – це Ізюмський напрямок, Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк. Там численні спроби противника просунутись, вони ведуть активні штурмові дії. Просунулись небагато, на двох або трьох ділянках, на 1 – 2 кілометри", – сказав Арестович.

Скоріше, це не просування, а наші війська для більш вдалої оборони вирівняли лінію фронту, додав радник глави Офісу Президента.

Росіяни на відповідних напрямках намагаються використовувати авіацію, активно застосовують артилерію, натомість українські Герої потужно збивають літаки, вертольоти та БПЛА ворога.

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