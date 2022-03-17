Арестович назвав серйозний недолік у роботі окремих військкоматів
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У стані війни українська влада працює добре та злагоджено. Однак є недоліки у роботі окремих військкоматів Західної України.
Як сказав радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, є питання до роботи деяких голів військкоматів Західної України.
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У цьому контексті Арестович згадав випадки, коли повістки переважно вручали приїжджим, а не місцевим, а в окремих випадках навіть із порушенням відстрочок від призову.
Таке справді є, з ними зараз розбираємося,
– наголосив радник глави ОП.
Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що у Міноборони підтвердили скарги щодо порушення правил мобілізації.
Вона наголосила, що, за правилами, чоловіків без досвіду не можна направляти у гарячі точки, де тривають важкі бої. Людина спочатку має пройти підготовку у навчальних центрах. Водночас про масові випадки порушень не мовиться, поодинокі – дійсно є.
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