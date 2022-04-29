Арестович показав фото російських нелюдів, які причетні до вбивств та зґвалтувань у Бучі

Попри те, що війна і досі триває, Україна вже встановлює імена російських окупантів, які причетні до звірств у Бучі. Вже відомі перші десять з них.

До викрадення та катування мирних мешканців Бучі причетні бійці з 64 окремої мотострілецької бригади російської армії. Після всіх цих нелюдських вчинків, які вони там здійснили, російська влада вирішила їх "відзначити" – бригаді дали почесне звання "гвардійська", а от самих окупантів майже без відпочинку переправили одразу в "гарячі точки" на фронт. Експерти пояснюють це тим, що в такий спосіб намагаються "утилізувати" зайвих свідків звірств, які вчиняли росіяни в окупованих містах.

Важливо Знайдемо усіх російських нелюдів, які вбивали й катували українців, – Зеленський

Та це не означає, що імена тих, хто причетні до злочинів, не мають бути встановлені. Прокуратура викрила 10 військовослужбовців Росії, які причетні до катувань мирних українців. Вони тепер офіційно підозрювані у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни.

Імена російських покидьків

молодший сержант В’ячеслав Лаврентьєв

рядовий Григорій Наришкін

рядовий Василь Князєв

єфрейтор Семен Мальцев

рядовий Сергій Пєскарьов

рядовий Альберт Раднаєв

єфрейтор Михайло Кашин

єфрейтор Андрій Бізяєв

єфрейтор Дмитро Сергієнко

сержант Нікіта Акімов

Поки що українські правоохоронці мають докази, що ці особи причетні до викрадення та катування мирного населення, а також мародерства. Наразі їх перевіряють і щодо причетності вбивства цивільних в окупованих містах.

Фотографії підозрюваних у звірствах в Бучі

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович відзначив, що вони виглядають як звичайні люди. Але саме в цьому і криється вся небезпека.

Тільки на обличчі деяких з них ви знайдете (при ретельному розгляді та наявності певних навичок), схильність до девіантної поведінки та сліди сильних психотравм, здатних розрядитися як пружина, у відповідних обставинах. Інші – "звичайні хлопці", і "він був такий милий хлопчик, весь у маму",

– написав Арестович.

Він наголосив, що вбивці та гвалтівники не виділяються із загального натовпу.

"Після вбивства і насильства лиходій не нишпорить по окрузі з закривавленими руками та витріщеними очима. Він іде їсти макарони, перегорнути томик Булгакова і мило поговорити з вами про погоду – до наступного вбивства, як в одному з підвалів Бучі. Все жахіття відбуваються максимально звичайно, і в цьому весь жах", – відзначив Арестович.

Арестович також навів статистку, що близько 80% жертв нападів до цього були знайомі з вбивцями та ґвалтівниками. Відтак рекомендує тим, хто опинився на окупованій території, не вступати в контакти з російськими солдатами, щоб не підвищити ризик бути викраденим, зґвалтованим чи вбитим.