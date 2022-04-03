Арестович повідомив, що отримав звання підполковника
3 квітня 2022 , 12:46Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олексія Арестовича
Радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович отримав підвищення – йому надали військове звання підполковника.
Про це сам Арестович написав 3 квітня на сторінці у фейсбуці. У коментарях українці жартують, що це за Чорнобаївку.
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Варто було на кілька днів відлучитися,
– пожартував Олексій Арестович.
Та додав скрін із сайту Офісу Президента, де зазначено, що йому надали звання підполковника.
Арестовичу надали звання підполковник / Фото фейсбук Арестовича
У коментарях українці привітали радник президента та пожартували, що це подяка за Чорнобаївку.
- "Упевнена: до генерала дослужитесь легко та швидко!"
- "Від душі вітаю! Давно заслужено!"
- "Мої щирі привітання, Олексію. Пам’ятаю тебе ще лейтенантом. Заслужив, носи тепер із честю."
- "Це за чергову Чорнобаївку?"