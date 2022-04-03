Арестович повідомив, що отримав звання підполковника

3 квітня 2022 , 12:46
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Джерело:

фейсбук Олексія Арестовича

Радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович отримав підвищення – йому надали військове звання підполковника.

Про це сам Арестович написав 3 квітня на сторінці у фейсбуці. У коментарях українці жартують, що це за Чорнобаївку.

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Варто було на кілька днів відлучитися,
– пожартував Олексій Арестович.

Та додав скрін із сайту Офісу Президента, де зазначено, що йому надали звання підполковника.


Арестовичу надали звання підполковник / Фото фейсбук Арестовича

У коментарях українці привітали радник президента та пожартували, що це подяка за Чорнобаївку.

  • "Упевнена: до генерала дослужитесь легко та швидко!"
  • "Від душі вітаю! Давно заслужено!"
  • "Мої щирі привітання, Олексію. Пам’ятаю тебе ще лейтенантом. Заслужив, носи тепер із честю."
  • "Це за чергову Чорнобаївку?"
Автор: Анастасія Лукашевська