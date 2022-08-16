Піски частково під контролем ЗСУ і частково – під окупантами, – Арестович

16 серпня 2022 , 02:54
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російські окупанти не покидають спроб взяти під свій повний контроль Донецьку область. Зокрема, вони кидають сили на селище Піски.

Піски частково під контролем ЗСУ, частково – під росіянами

Зараз селище перебуває частково під контролем Збройних Сил України, але частково –  під росіянами. Про це повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович у розмові з Марком Фейгіним.

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Селище Піски частково перебуває під контролем наших військ, частково під противником. А тому їхня чергова заява про окупацію цього селища – не правда,
 сказав Арестович.

Також радник ОП розповів й про ситуацію на інших напрямках:

  • окупанти обстрілюють Харків, там без особливих змін;
  • напрямок з Ізюма на Слов'янськ –  безуспішні контратаки противника після кількох днів просування наших військ;
  • поповнюється угрупування окупантів, яке стоїть навпроти Сіверська –  хочуть оточити наших військових;
  • у бік Ямполя активізувалось ще одне угрупування, яке хоче форсувати річку, але у них нічого не вийде;
  • намагаються рухатись у бік Бахмута, сьогодні добре там отримали й поки не наступають. Те саме й у Кодимі.
  • в Авдіївці теж нічого не вийшло в окупантів.

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Автор: Марта Касіянчук