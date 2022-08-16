Піски частково під контролем ЗСУ і частково – під окупантами, – Арестович
16 серпня 2022 , 02:54Читать новость на русском
російські окупанти не покидають спроб взяти під свій повний контроль Донецьку область. Зокрема, вони кидають сили на селище Піски.
Піски частково під контролем ЗСУ, частково – під росіянами
Зараз селище перебуває частково під контролем Збройних Сил України, але частково – під росіянами. Про це повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович у розмові з Марком Фейгіним.
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Селище Піски частково перебуває під контролем наших військ, частково під противником. А тому їхня чергова заява про окупацію цього селища – не правда,
– сказав Арестович.
Також радник ОП розповів й про ситуацію на інших напрямках:
- окупанти обстрілюють Харків, там без особливих змін;
- напрямок з Ізюма на Слов'янськ – безуспішні контратаки противника після кількох днів просування наших військ;
- поповнюється угрупування окупантів, яке стоїть навпроти Сіверська – хочуть оточити наших військових;
- у бік Ямполя активізувалось ще одне угрупування, яке хоче форсувати річку, але у них нічого не вийде;
- намагаються рухатись у бік Бахмута, сьогодні добре там отримали й поки не наступають. Те саме й у Кодимі.
- в Авдіївці теж нічого не вийшло в окупантів.
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