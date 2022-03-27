Арестович розповів про іноземних найманців з окупованих територій: звідки вони прибувають

Росія зазнає нищівних втрат в Україні. Аби якось їх компенсувати, країна-терористка стягує на війну своїх військових з Нагірного Карабаху, Вірменії та квазіреспублік у Грузії.

Війська загарбників втратили дуже багато техніки та живої сили. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення бійці ЗСУ ліквідували понад 16,4 тисячі ворожих солдатів.

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Росія стягує свої війська з Грузії та Вірменії

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович розповів про стягування Росією військ з інших країн для війни в Україні.

Абхазія – пуста, Південна Осетія – теж напівпуста. База Ґюмрі у Вірменії – пуста абсолютно. З Нагірного Карабаху зняли трохи. І все це перекинули до нас,

– зазначив Арестович.

За його словами, на полі бою українські захисники вже навіть брали вірменські паспорти.

"Мені фото надсилали. Ну це, ймовірно, хтось, хто має подвійне громадянство – і російське, і вірменське. Це не зовсім вірмени. Маю на увазі, що це не військові вірменських Збройних сил, а люди з подвійним громадянством", – додав радник ОП.

Арестович зауважив, що сам цей факт свідчить про те, що російські бази воюють в Україні.

"Ну от вони смикали 5 нещасну армію. Це все, що є", – зазначив радник ОП.

Він додав, що білоруський народ зупинив армію своєї країни від втягування у війну. А це був варіант, на який Росія дуже розраховувала, аби блокувати українські війська в районі Києва.

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