"Санітарна обробка територій": Арестович розповів про локації окупантів, які вночі вразили ЗСУ

Українські військові завдали удару по трьох локаціях ворога на Півдні та Сході. Олексій Арестович назвав це "санітарною обробкою територій".

Два удари ворогові українські захисники завдали у Херсонській області, ще один – у Луганській області. Про це радник голови Офісу Президента повідомив зранку 15 липня.

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Українські військові "почистили" територію

Українські військові атакували позиції ворога в селі Дар'ївка Херсонської області. Вони завдали повторного ураження по скупченню військової техніки росіян.

У селищі Нова Маячка, що теж на Херсонщині, ЗСУ знищили техніку противника, враховуючи командно-штабні машини.

На Донбасі українські воїни теж плідно попрацювали. У місті Кадіївка на Луганщині наші захисники уразили склад ворожих боєприпасів. Відомо, що детонація відбувалась протягом 2 годин після влучення.

"Санітарна обробка території продовжується", – наголошує радник голови ОП Олексій Арестович.

Вечірній успіх ЗСУ на Півдні

ЗСУ знищили три склади зі зброєю окупантів та військову базу увечері 14 липня. Наші воїни ліквідували:

у Новій Каховці – базу ворога.

у Снігурівському та Баштанському районах на Миколаївщині – БК.

у Раденську на Херсонщині – теж БК.

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