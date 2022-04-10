Арестович сказав, коли Росія може ввести другий ешелон для нападу

Цей другий ешелон – ті, кого вивели з-під Київщини, Чернігівщини та Сумщини, але вони не поспішають доєднуватись, адже у них дуже низький морально-психологічний стан. Є ще кілька супутніх факторів, які дещо відтерміновують введення другого ешелону на територію України.

Про це заявив Олексій Арестович, радник голови Офісу президента України, у ефірі 24 каналу. Він також зауважив, що серед окупантів почастішали рапорти на звільнення, після відведення із зони бойових дій.

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Що таке другий ешелон армії Росії

Арестович зазначає, що другий ешелон це:

10 батальйоно-тактичних груп, які їдуть із Далекого Сходу;

виведені на території Білорусі загарбники із північного напрямку.

Радник голови ОП каже, що це останнє, що може запропонувати "велика армія Росії", адже більше у неї нічого немає.

Які прогнози

Прогнози щодо введення другого ешелону різні, все залежить від темпів відновлення боєздатності виведених з півночі військ.

Умовно кажучи, введення другого ешелону може розпочатись від 3 днів до 10-12 діб. Коли побачимо, я одразу скажу,

– говорить Олексій Арестович.

Що відомо про подальші плани наступу Росії: дивіться відео



