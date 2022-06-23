Арестович знову вляпався у скандал: каже, що в армії жінок "за людей не вважають"

Протягом останніх кількох днів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович вляпався у низку скандалів. Одним із "найсвіжіших" стали його слова про жінок в українській армії. За його словами, у Збройних Силах жінок за людей нібито не вважають.

Такою заявою Олексій Арестович відзначився в ефірі ютуб-каналу ISLND TV. Висловлювання радника голови Офісу Президента викликали здивування навіть у ведучого.

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Що каже Арестович про жінок в українській армії

За словами Олексія Арестовича, жінка в українській армії – це "жах". Його аргументами є те, що нібито чоловіки, яких у війську більшість, не вважають жінок людьми й те, що для військовослужбовиць існують "гігієнічні проблеми".

Окрім цього, Олексій Арестович заявив, що в українській армії жінки нібито є об'єктами сексуальних домагань, що викликало надзвичайне здивування в ведучого. На це Арестович порекомендував спитати українських військовослужбовиць, але не "активісток". Який сенс радник голови ОП вкладає у це слово – невідомо. Потім Арестович сказав, що він військовий і тому знає, що відбувається в наших Збройних Силах.

Також Арестович сказав, що для "зборища чоловіків жінка не людина". Ведучий опонував Арестовичу і зазначив, що "не людьми" жінок вважає армія ґвалтівників, тобто російські окупанти.

Скрутне становище жінок в українській армії Олексій Арестович пов'язав з часами козацтва, коли жінок на Запорізьку Січ не пускали.

Попередні скандали за участю Арестовича

Перша леді України Олена Зеленська 10 червня повідомила, що в лавах Збройних Сил зараз перебувають близько 37 тисяч жінок , які разом з чоловіками боронять нашу країну від окупантів. Окрім того, за її словами, вже понад тисяча жінок-військовослужбовиць стали командирами.

В ефірі російського правозахисника Марка Фейгіна Олексій Арестович заявив, що нібито головною проблемою України є те, що українці "хочуть побудувати велику державу з маленькою культурою". Цим Арестович аргументував потребу не відмовлятися від російської культури. Пізніше Арестович накинувся на тих, хто розкритикував його за ці слова.

20 червня радник голови ОП у своїх соцмережах опублікував пост про "український секс" у якому висміяв активістів. За його словами, українська музика, література, кіберспорт, агроінновації, банкінг, електронна держава та навіть Збройні Сили вражають лише тому, що там нібито "немає активістів". Критику цих слів Арестович назвав пізніше "вищим проявом нарцисизму".

Після цього Арестович відзначився й заявою щодо ЛГБТ-спільноти. Він виступив проти переслідування спільноти, однак представників ЛГБТ назвав "відхиленням від норми", висловив співчуття спільноті та засудив "пропаганду". Через ці слова українська громадська організація KyivPride, яка бореться за права ЛГБТ-спільноти, звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням про відставку Арестовича. Там висловлювання радника голови ОП вважають неприпустимими і наголошують на тому, що серед військових, які боронять нашу країну сьогодні, також є представники ЛГБТ-спільноти.

Сам Арестович у відповідь на це опублікував світлину з фільму "Не бійся, я поруч", де він в образі жінки й підписав, що "вимагає толерантності до себе".

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